Der Countdown zur royalen Hochzeit des Jahres läuft: Am 19. Mai werden sich Meghan Markle und Prinz Harry in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor das Jawort geben. Bis dahin hat nicht nur das britische Königshaus ein straffes Programm, sondern auch Parisa Fitz-Henley und Murray Fraser.

Sie spielen Meghan Markle und Prinz Harry: Erste Fotos von "Harry & Meghan: A Royal Romance"

Denn die beiden Schauspieler verkörpern Markle und den Prinzen in einem Fernsehfilm mit dem Titel "Harry & Meghan: A Royal Romance" - und um vom größten Hochzeitshype zu profitieren, muss der Streifen am besten noch vor der Zeremonie ausgestrahlt werden. Momentan drehen die Verantwortlichen im kanadischen Vancouver. Fitz-Henley ist dort in einem roten Kleid und einer wärmenden Daunenjacke zu sehen. Das Kleid erinnert an ein Ouftit, das Meghan Markle im Sommer 2016 zu einem Auftritt in der amerikanischen "Today"-Show trug.

Fullscreen

Damals sollen die 36-Jährige und der britische Royal sich gerade kennengelernt haben. Fraser trägt hingegen einen schwarzen Anzug und schützt sich ebenfalls mit einer Daunenjacke vor dem bitterkalten Winter in Kanada.

Fullscreen

Fitz-Henley postete schon ein Bett-Selfie

Fitz-Henley, die zuletzt in den Netflix-Serien "Jessica Jones" und "Luke Cage" zu sehen war, postete gerade erst ein Bild von sich und ihrem "Harry"-Co-Star Murray Fraser auf Instagram.

In dem Film soll es in erster Linie um die Anfänge der Beziehung von Markle und Harry gehen. Die beiden lernten sich im Juli 2016 auf einem Blind Date kennen, nachdem ihre gemeinsame Freundin Violet von Westenholz sie verkuppelt haben soll. Kurze Zeit später reisten der ehemalige "Suits"-Star und die Nummer fünf der britischen Thronfolge gemeinsam nach Botswana. Doch es dauerte über vier Monate, bis Prinz Harry die Beziehung öffentlich bestätigte.