In einer Woche findet die Hochzeit des Jahres statt. Prinz Harry (33) wird seine Meghan (36) am 19. Mai zur Frau nehmen. Nun gibt es ein weiteres Detail zu den royalen Feierlichkeiten: Wie der Kensington Palast am Samstag bekannt gab, haben Prinz Harry und Meghan Markle The Most Reverend Michael Bruce Curry (65), den 27. vorsitzenden Bischof und Primas der Episcopal Church, gebeten, die Ansprache an ihrer Hochzeit zu halten.

Der Vorsitzende Bischof Curry, mit Sitz in Chicago, erklärte sich bereit, nach Windsor zu reisen, um am Gottesdienst teilzunehmen. Er wird sich dem Dekan von Windsor, The Right Reverend David Conner (71), anschließen, der den Gottesdienst leiten wird. Wie bereits seit einiger Zeit bekannt ist, wird Justin Welby (62), der Erzbischof von Canterbury, Prinz Harry und Meghan Markle trauen.

Prinz Harry bat seinen Bruder, Prinz William (35), sein Trauzeuge zu sein. Meghan Markle hingegen entschied, keine Trauzeugin auszusuchen.