Die royale Traumhochzeit des Jahres ist nur noch etwas mehr als fünf Wochen entfernt. Am 19. Mai geben sich US-Schauspielerin Meghan Markle (36, "Suits") und Prinz Harry (33) das Jawort. Auf traditionelle Hochzeitsgeschenke verzichtet das Paar jedoch. "Prinz Harry und Frau Meghan Markle sind unglaublich dankbar für das Wohlwollen, das ihnen seit der Ankündigung ihrer Verlobung entgegengebracht wurde, und sind daran interessiert, dass möglichst viele Menschen von dieser Großzügigkeit profitieren", heißt es in einem offiziellen Statement des britischen Königshauses. Doch ein Gang zur Post ist überflüssig, stattdessen sollen Spenden fließen.

Diese Themen liegen ihnen am Herzen

Sieben Wohltätigkeitsorganisationen habe das Paar selbst ausgewählt, "die sie unterstützen möchten und die ihre gemeinsamen Werte widerspiegeln". Die Wohltätigkeitsorganisationen vertreten dabei "eine Reihe von Themen", die beide "leidenschaftlich interessieren", wie etwa die Frauenrechte, Umweltschutz oder der Kampf gegen HIV. "Viele von ihnen sind kleine Wohltätigkeitsorganisationen, und das Paar freut sich, ihre Arbeit zu unterstützen und zu beleuchten".

CHIVA (Children's HIV Association) unterstützt Kinder und deren Familien in Großbritannien und Irland, die mit HIV aufwachsen. Crisis hilft Menschen in Großbritannien aus der Obdachlosigkeit heraus. Myna Mahila Foundation stärkt Frauen in den Slums von Indiens Metropole Mumbai. Meghan Markle besuchte die Organisation im Januar 2017, wie ein Foto auf dem Twitter-Account des Kensington Palastes zeigt. Über ihren Besuch berichtete sie damals in der "Time".

Scotty's Little Soldiers kümmert sich um trauernde Kinder von gefallenen Soldaten. StreetGames versucht mittels Sport das Leben von jungen Menschen in Großbritannien zu verbessern, damit sie gesünder, sicherer und erfolgreicher werden. Surfers Against Sewage ist eine britische Wohltätigkeitsorganisation für den Schutz von Ozeanen, Stränden, Wellen und Wildtieren. Und The Wilderness Foundation UK fördert die natürliche Wildnis.