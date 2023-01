Meghan Trainor wird zum zweiten Mal Mutter. Das hat die Sängerin jetzt in einer TV-Show verraten.

Sängerin Meghan Trainor (29) wird zum zweiten Mal Mutter. Das hat die 29-Jährige am Montag (30. Januar) in der "Today"-Show verkündet. "Ich bin schwanger!", rief Trainor und fügte hinzu: "Wir haben es geschafft." Es sei "endlich passiert, und wir sind so aufgeregt". Der Vater des Kindes ist Trainors Ehemann Daryl Sabara (30), mit dem die Musikerin seit 2021 bereits Sohn Riley hat.

Geschlecht bleibt ein Geheimnis

Gleichzeitig erklärte Trainor, dass sie das Geschlecht des zweiten Babys bereits kennen würden, es aber vorerst noch geheim halten wollen. Mittlerweile hat sie auch via Instagram die guten Neuigkeiten verbreitet. Zu einem Foto, auf dem sie mehrere Ultraschallbilder in der Hand hält, schrieb die Sängerin: "Baby Nummer zwei kommt diesen Sommer."

Zuvor hatte die 29-Jährige ihre Schwangerschaft in einem Video angedeutet, in dem sie ihren Familienmitgliedern und Freunden "das Geheimnis, das sie in den letzten Monaten gehütet hat", erzählt. Ihre zahlreichen Follower vermuteten bereits Nachwuchs und gratulierten vorsorglich.

Meghan Trainor und Daryl Sabara sind seit Dezember 2018 verheiratet. Im Februar 2021 gaben die beiden die Geburt von Sohn Riley via Instagram bekannt. Zu einem Foto des Kleinen verriet die Sängerin damals, dass das Baby am 8. Februar zur Welt kam. "Wir sind so verliebt. Danke @darylsabara für das beste Valentinstagsgeschenk aller Zeiten! Willkommen auf der Welt, Riley!"