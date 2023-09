© Vaughn Ridley/Getty Images for the Invictus Games Foundation / AFP / Getty Images

Invictus Games in Toronto Als der Wahnsinn an Fahrt aufnahm: Vor sechs Jahren zeigten sich Meghan und Harry erstmals als Paar

Vor sechs Jahren zeigten sich Meghan Markle und Prinz Harry zum ersten Mal gemeinsam bei einer Veranstaltung. Dem Auftritt vorangegangen waren Skandalschlagzeilen und Gerüchte. Und auch nach dem ersten Auftritt ging der Wahnsinn weiter.

Harrys und Meghans Hochzeitstag ist der 19. Mai. Doch heute jährt sich zum sechsten Mal ein Jubiläum der etwas anderen Art. Denn am 25. September 2017 zeigten sich die damalige Schauspielerin Meghan Markle und der britische Prinz zum ersten Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit. Sie besuchten Händchen haltend und freudestrahlend die von Harry ins Leben gerufenen Invictus Games, die damals in Toronto stattfanden. Meghan arbeitete damals für die Anwaltsserie "Suits" in der kanadischen Stadt und hatte dort auch ihren Wohnsitz.

Vor sechs Jahren: Meghan und Harry zeigen sich erstmals als Paar

Die Beziehung der beiden hatte aber bereits früher begonnen, genauer gesagt im Sommer 2016. Prinz Harry sah Meghan damals zum ersten Mal auf dem Instagram-Profil einer gemeinsamen Freundin. Die hatte dort ein Video von sich und der Schauspielerin gepostet, auf dem sie einen Snapchat-Hunde-Filter über das Gesicht gelegt hatte. Trotz des Filters war Harry begeistert und kontaktierte die gemeinsame Bekannte. Er wolle Meghan kennenlernen. Nach ihrem ersten, einstündigen Kennenlernen wollte Meghan Prinz Harry wiedersehen. Und das habe sie deutlich gemacht. "Ich rief ihn an diesem Abend an und sagte: 'Ich reise übermorgen ab, möchtest du morgen Abend mit mir essen gehen?' Und ich bin mir sicher, dass er dachte, es sei so forsch und amerikanisch", erinnert sie sich. Das dritte Date der beiden sei die gemeinsame Reise nach Botswana gewesen. Harry schildert in seiner Autobiografie "Spare", dass er begeistert gewesen sei, weil Markle auf der Reise so unkompliziert war.

Vier Monate genossen Meghan und Harry die Zweisamkeit, dann folgten die ersten Spekulationen und Medienberichte über die damals noch nicht bestätigte Beziehung – mit wahnsinnigen Konsequenzen. Jedes Instagram-Posting der damaligen Schauspielerin wurde analysiert, Paparazzi folgten ihr. Prinz Harry belastete die Situation so sehr, dass er gegen den Rat des Palastes handelte und ein Statement veröffentlichte. Damit bestätigte er nicht nur die Beziehung, sondern appellierte an die Presse, Meghan nicht zu jagen. Er sei sich bewusst, dass eine Beziehung mit ihm Aufmerksamkeit mit sich bringe. "Doch in der vergangenen Woche wurde eine Grenze überschritten", hieß es in dem Statement. Meghan sei "einer Welle von Beschimpfungen und Belästigungen ausgesetzt. Einiges davon war sehr öffentlich - die Verleumdung auf der Titelseite einer nationalen Zeitung, die rassistischen Untertöne in Kommentaren und der unverhohlene Sexismus und Rassismus von Trollen in den sozialen Medien und Kommentaren in Webartikeln", sagte er.

Invictus Games Verliebte Blicke, Küsse und stylische Outfits: Meghan und Harry verzaubern die Niederlande 1 von 12 Zurück Weiter 1 von 12 Zurück Weiter Gekommen um zu strahlen: Nach einem kurzen Stopp in Großbritannien machten sich Prinz Harry und Herzogin Meghan auf in die Niederlande, wo in diesem Jahr die Invictus Games stattfinden. In Den Haag wurden die Sussexes warm empfangen, es war das erste Mal, dass Harry und Meghan gemeinsam zurück in Europa auftraten, nachdem sie das britische Königshaus im Frühjahr 2020 verließen. Mehr

2020 folgte der Ausstieg

Ein einzigartiges Statement, immerhin ist die britische Royal Family dafür bekannt, Schlagzeilen nicht zu kommentieren. "Never complain, never explain", so das Motto der Briten. Es sollte noch ein Jahr dauern, bis die US-Amerikanerin und Harry sich das erste Mal der Öffentlichkeit präsentieren würden. Der 25. September wurde schließlich zum Startschuss des Medienhypes um die beiden, der durch die Verlobung Ende 2017 nur noch mehr befeuert wurde.

Das Ende der Geschichte ist bekannt und wurde von Harry und Meghan bereits mehrfach nacherzählt. Anfang 2020 verkündeten die beiden ihren Rückzug aus dem royalen Leben, mittlerweile leben sie unabhängig von der Königsfamilie in Montecito, Kalifornien.

+++ Lesen Sie auch +++

Meghan in der Zwickmühle: Warum ihr größtes Problem weder die Royals noch der Hass ihrer Gegner sind

Indirekte Drohung? Dieser Satz von Meghan Markle lässt die Briten aufhorchen

Mit diesem pathetischen Kitsch verspielen Harry und Meghan Sympathien