Mit Spannung warten die Briten auf das erste Kind von Herzogin Meghan und Prinz Harry. Ende April 2019 soll der royale Nachwuchs auf die Welt kommen, so viel ist klar. Unklar ist allerdings, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Und welchen Namen das Baby bekommen wird. Genug Platz also für Spekulationen und Wetten. Die Wettbüros auf der Insel freuen sich über große Einsätze. Bei den gewetteten Vornamen treffe man auf alte Bekannte, sagt Rupert Adams vom Buchmacher William Hill: "Das hier sind die Namen, die ganz oben auf der Liste stehen: Da ist Diana, mit 10/1 ganz heißer Favorit. Das ist natürlich keine große Überraschung. Aber zuletzt war auch Victoria groß im Kommen. Wenn es ein Junge werden sollte, dann steht der Namen Arthur ganz oben auf der Liste." Neben den Wetten auf Namen und Geschlecht werden auch Wetten dazu angenommen, an welchem Datum und zu welcher Uhrzeit das Kind zur Welt kommt oder wer die Paten sein werden. Vieles sei möglich, sagt Katie Baylis vom Wettbüro Befair: "Eine der interessantesten Wetten, die wir hatten und auf die im November so stark gesetzt wurde, dass wir die Annahme der Wetten sogar stoppen mussten, war die Vermutung, dass Meghan Zwillinge bekommt. Das ist immer noch eine sehr beliebte Wette. Mehrheitlich glauben die Menschen, dass es ein Mädchen wird. Aber viele glauben auch an Zwillinge." Dass die Briten sich durchaus irren können, beweist das jüngste Beispiel. Der kleine Prinz Louis, das dritte Kind von Prinz William und Herzogin Kate, sollte den Quoten zufolge Albert, Alexander oder Athur heißen.