Laut britischen Medienberichten will die Queen heute Nacht das brisante TV-Interview ihres Enkels Harry und dessen Frau Meghan nicht live sehen. Palast-Mitarbeiter schmieden derweil schon Rachepläne.

Königin Elizabeth II. will das mit Spannung erwartete Interview ihres Enkels Prinz Harry und seiner Ehefrau Meghan einem Zeitungsbericht zufolge ignorieren. Die Queen werde das Gespräch des Paars mit US-Moderatorin Oprah Winfrey, das in der Nacht zum Montag in den USA ausgestrahlt wird, nicht schauen, berichtete die "Sunday Times". Stattdessen werde die Monarchin in den kommenden Tagen verstärkt Verpflichtungen übernehmen, zitierte die Zeitung eine Quelle am Hof. Damit wolle die Queen der Öffentlichkeit deutlich machen, wo für sie der Fokus liege.

"Worum sollte es am Montag wirklich gehen? Kinder kehren in die Schulen zurück, die Effektivität des Impfprogramms – das sind die wichtigen Fragen, auf die die königliche Familie sich konzentrieren will", so die Palast–Quelle weiter. "Nicht die Neuigkeiten rund um den Zirkus mit Oprah und den Sussexes." Der "Sunday Express" schrieb, die Gedanken der Queen seien nur auf ihre Verpflichtungen gerichtet sowie bei ihrem Ehemann Prinz Philip, der seit mehr als zwei Wochen in einem Krankenhaus liegt.

Die Queen soll beim Frühstück von Meghans Anschuldigungen erfahren

Über den Inhalt des Interviews soll die Queen erst am Montag Morgen beim Frühstück auf Schloss Windsor unterrichtet werden, Palast-Mitarbeiter sollen dafür nachts einen Live-Stream verfolgen, berichtet die "Daily Mail". Erwartet wird, dass Meghan in dem Interview schwere Vorwürfe gegen das Königshaus richten wird. In einem vorab veröffentlichten Ausschnitt spricht sie von "Unwahrheiten", die der Palast weiterhin verbreite. Palast-Berater drohten dem Herzog und der Herzogin von Sussex außerdem mit Rache.

Die "Sunday Times" zitierte Mitarbeiter, sie seien bereit, sich "mit neuen Enthüllungen über das Verhalten des Paares zu revanchieren, wenn die Monarchie angegriffen wird". Der Buckingham-Palast wollte die Berichte nicht kommentieren.

Es ist übrigens nicht das einzige royale TV-Event am Sonntag: Nur wenige Stunden vor der Ausstrahlung des Interviews werden die Queen, ihr Sohn und Thronfolger Prinz Charles sowie Harrys Bruder Prinz William und dessen Ehefrau Herzogin Kate sich im Rahmen der Feierlichkeiten zum Commonwealth Day an die Bevölkerung richten.