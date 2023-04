von Luisa Schwebel Während in Großbritannien die Vorbereitungen zur Krönung auf Hochtouren laufen, genießen Herzogin Meghan und Prinz Harry in Kalifornien das süße Leben. Am Montag sahen sie sich gemeinsam ein Spiel der LA Lakers an.

Mit ihrem Ausstieg aus dem royalen Leben haben sich Herzogin Meghan und Prinz Harry in erster Linie eines erkauft: Freiheit. Nach dem sogenannten "Megxit" konnten sie in die USA ziehen und dort die Vorzüge des guten, kalifornischen Wetters genießen. Und Freizeitmöglichkeiten bieten sich dort auch zur Genüge. Am vergangenen Montag sah der Abend für die beiden Ex-Royals wie folgt aus.

Herzogin Meghan und Prinz Harry feuern die LA Lakers an

Gemeinsam mit Mitarbeitern ihres Unternehmens Archewell sahen sich Meghan und Harry ein Basketballspiel der LA Lakers gegen die Memphis Grizzlies an. In entspannter Kleidung jubelten sie der Mannschaft aus der Vip-Loge zu.

Ein Video, das die NBA auf ihre sozialen Kanälen postete, ist zu sehen, wie die sogenannte "Kiss Cam" das Paar einfängt. Normalerweise küssen sich Sportfans im Publikum, wenn die Kamera auf sie gerichtet ist. Doch während Prinz Harry sich eindeutig rüberlehnt zu seiner Frau, lacht Meghan nur und drückt ihn etwas zur Seite.

Es ist das erste Mal, dass die beiden gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen wurden, nachdem der Buckingham Palast verkündete, dass nur Prinz Harry zur Krönung seines Vaters am 6. Mai erscheinen wird. Lange Zeit hatten Royal-Fans gerätselt. Würde Meghan aus den USA anreisen, oder ist die Fehde innerhalb der Familie eine zu große Herausforderung?

70. Thronjubiläum Von der Hochzeit bis zur Pandemie: Die wichtigsten Momente im Leben der Queen 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Er war die Liebe ihres Lebens. Am 20. November 1947 heiratete Prinzessin Elizabeth Philip Mountbatten in der Westminster Abbey in London. Im jungen Alter von 13 Jahren hatte sich die Prinzessin in den in Griechenland geborenen Soldaten verliebt. Sie schrieben einander Briefe. 1946 verlobten sie sich heimlich mit dem Einverständnis von ihrem Vater, König George VI. Der König verlangte allerdings, mit der offiziellen Verlobung bis nach Elizabeths 21. Geburtstag zu warten. Erst am 9. Juli 1947 wurde die Verlobung verkündet. Mehr

Jetzt weiß man: Prinz Harry wird alleine nach Großbritannien kommen und seinen Besuch darüberhinaus auch noch kurz halten. Bislang wird davon ausgegangen, dass er der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey beiwohnen wird – danach aber direkt wieder gen Flughafen aufbricht. Zeit für ein versöhnendes Gespräch mit seinem Vater, König Charles III., und seinem Bruder, Prinz William, bleibt da nicht. Während die Familie in England zusammenkommt, wird Meghan in Montecito den vierten Geburtstag von Sohn Archie feiern.

