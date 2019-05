Am vergangenen Montag, dem 6. Mai um 5.26 Uhr Ortszeit, wurde er geboren: der Sohn von Herzogin Meghan und Prinz Harry. Es ist das erste gemeinsame Kind des neuen royalen Traumpaares. Anders als Herzogin Kate und Prinz William wollten sich Meghan und Harry Zeit lassen, um sich als Familie auf die neue Situation einzustellen und zeigten ihren Sohn nicht bereits wenige Stunden nach der Geburt. Heute darf aber auch der Rest der Welt den kleinen Royal endlich zu Gesicht bekommen. Verfolgen Sie die Ereignisse im Ticker.

+++ Meghans Outfit sorgt für Diskussionen +++

Während natürlich die größte Aufmerksamkeit Baby Sussex gilt, sorgt auch Meghans Outfit jetzt für leidenschaftliche Reaktionen unter Royal-Fans. Auf Twitter wird die 37-Jährige dafür gefeiert, ihren Bauch nach der Entbindung nicht zu kaschieren. Im Gegenteil: Mit ihrem Blazer-Kleid samt Gürtel scheint sie diesen sogar zu akzentuieren. Das weiße Dress soll von Givenchy sein. Das würde passen, schließlich trug Meghan schon bei ihrer Hochzeit mit Prinz Harry ein Kleid aus dem französischen Modehaus. Und auch die Farbwahl sorgt bei vielen Frauen im Netz für Begeisterung. "Wie mutig ist sie, zwei Tage nach der Geburt weiß zu tragen?", fragt sich eine Nutzerin auf Twitter. "Ich glaube, ich hatte in den ersten Monaten nur Leggings und vollgespuckte T-Shirts an", amüsierte sich eine andere. Die beigefarbenen Wildleder-High-Heels sind von Manolo Blahnik (625 Dollar). Außerdem trägt Meghan eine zarte Gold-Kette von Designerin Jennifer Meyer (750 Dollar).

Baby Sussex: Zuckersüße Bilder: Sehen Sie hier den Sohn von Harry und Meghan Fullscreen

+++ Verwirrung bei Boris Becker: Ist Baby Sussex schon zwei Wochen alt? +++

Der Auftritt von Herzogin Meghan und Prinz Harry sorgt bei Boris Becker für Verwunderung. Harrys Aussage, Babys würden sich innerhalb der ersten zwei Wochen stetig verändern, hat der ehemalige Tennisspieler offenbar falsch verstanden. Auf Twitter schreibt er: "Das Baby hat sich in den letzten zwei Wochen verändert... haben wir was verpasst?!?" und fügt hinzu: "Das Baby ist zwei Wochen alt..." Um die Verschwörungstheorien direkt zu beenden: Das Baby ist vor zwei Tagen, am 6. Mai geboren.

Royal baby changed his looks over the last 2 weeks ...did we miss something?!? @cnnbrk — Boris Becker (@TheBorisBecker) May 8, 2019

+++ Baby Sussex: Wem sieht der Kleine ähnlich? +++

Mit strahlenden Gesichtern sind Herzogin Meghan und Prinz Harry vor die wenigen ausgewählten Journalisten getreten. Die wollten natürlich wissen, wem der kleine Royal denn ähnlich sehe. "Das versuchen wir gerade noch, herauszufinden", antwortete die stolze Mutter. "Alle sagen, dass sich Babys innerhalb der ersten zwei Wochen so sehr verändern. Wir gucken also gerade, wie er sich verändert. Sein Aussehen ist jeden Tag anders, also wer weiß?", sagte Harry.

+++ So süß! Harry und Meghan zeigen ihren Sohn +++

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben in der St George's Hall von Schloss Windsor ihren kleinen Sohn öffentlich präsentiert. "Er ist wirklich ruhig", sagte Meghan stolz über ihren Sohn. "Es ist magisch, es ist total toll. Ich habe die zwei besten Jungs auf der Welt, ich bin wirklich glücklich", sagte die 37-Jährige. Den Namen ihres Kindes haben Harry und Meghan bei der Präsentation nicht verraten. "Baby Sussex", wie der Junge bisher genannt wurde, war am vergangenen Montag zur Welt gekommen. Der kleine Royal wog bei der Geburt knapp 3,3 Kilogramm. Der Junge steht an siebter Stelle in der Thronfolge - direkt nach seinem Vater.

+++ So wartete die Presse 1948 auf das erste Baby-Bild von Prinz Charles +++

Ein lustiger Blick in die Vergangenheit: Das britische Presse-Archiv hat auf Twitter ein Bild aus dem Jahr 1948 veröffentlicht. Darauf zu sehen sind zahlreiche Journalisten, die vor dem Buckingham Palast auf das erste Foto des gerade geborenen Prinz Charles warten.

Royal Baby news! #DuchessofSussex has gone into Labour. In 1948 press Photographers waited for news of Princess Elizabeths baby, passing the hours of waiting with a came of cards on Victoria memorial, opposite #buckinghamPalace by @thetimes William Horton. #Windsor #royalbaby pic.twitter.com/Mhv1C7Nyvz — News UK Archives (@NewsUKArchives) May 6, 2019

+++ Spekulationen um die US-Presse und Meghans Sonderwünsche +++

Eine ausgewählte Gruppe an Journalisten, darunter Kamerateams und Fotografen, darf heute bei der Präsentation von Baby Sussex auf dem Schlossgelände von Windsor dabei sein. Und ein Sonderwunsch von Herzogin Meghan sorgt seit dem Morgen für Getuschel: Angeblich hat die US-Amerikanerin darauf bestanden, dass ein Platz für das US-Fernsehen bereitgestellt wird. So soll nun auch der Sender CBS das Ereignis in seiner Morningshow "The Today Show" übertragen. Interessant: Dort moderiert Gayle King, eine gute Freundin der Herzogin.