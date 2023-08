Leger, offen, freundlich und farblich aufeinander abgestimmt – so zeigen sich Herzogin Meghan und Prinz Harry am liebsten.

In einem Video auf ihrer Unternehmensseite Archewell zeigen sich Herzogin Meghan und Prinz Harry seit Langem mal wieder gemeinsam. Locker, freundlich und wie eine Einheit wirken die beiden – und lassen damit Kritikerstimmen verstummen.

So zeigen sich Meghan und Harry am liebsten. Zuhause in ihrem Garten in Montecito sitzen die beiden auf einer Bank, die Beine einander zugerichtet. Sie trägt ein hochgeschlossenes, sommerliches Top mit passender Hose, er ein weißes Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln. Leger, offen, freundlich.

Herzogin Meghan und Prinz Harry veröffentlichen neues Video

In einem neuen Video auf der Website ihres Unternehmens Archewell melden sich Harry und Meghan bei jungen Talenten aus der Tech-Branche, die von dem Responsible Technology Youth Power Fund ausgezeichnet werden. Meghan und Harry sind mit Archewell Mitbegründer der Organisation und so erhielten die Preisträger:innen zusätzlich die Ehre, einen Anruf der beiden Ex-Royals zu bekommen.

Meghan und Harry danken ihnen, wie im Video zu sehen ist, auch für die Bemühungen im Sinne der jüngsten Generationen. Denn die Talente, mit denen die Sussexes sprechen, haben alle ganz unterschiedliche Ansätze und innovative Ideen für die Tech-Branche. Eine junge Frau erzählt, wie sie Cyber-Mobbing bekämpfen möchte, andere wiederum setzen sich für die Erforschung von Künstlicher Intelligenz ein.

Harry erwähnt die Kinder

"Vielen Dank für alles, was ihr tut, vor allem unsere Kinder sind sehr dankbar", sagt ihnen Prinz Harry. "Sie wissen es noch nicht, aber sie werden es sein", ergänzt Meghan lachend. Der aufgezeichnete Anruf bei den Teilnehmenden ist für Meghan und Harry in erster Linie ein Business-Anliegen. Gleichzeitig dürfte das Video auch noch einen weiteren Vorteil mit sich bringen. Denn seit Wochen halten sich besonders in der britischen Klatschpresse Gerüchte, die Ehe der beiden befinde sich in einer Krise.

Gescheiterte Geschäftsbemühungen und der Streit mit den Familien hätte die beiden entzweit, so heißt es immer wieder. Harry schlafe gelegentlich nicht mal mehr im gemeinsamen Heim. Da hilft es sicherlich, Meghan und Harry gemeinsam agieren zu sehen, lächelnd und einander zugewandt. Körpersprache-Experten aus Harrys Heimatland sind wahrscheinlich bereits dabei, die Haltung der beiden im neuesten Video zu analysieren. Viel Futter, um Krisenstimmung auszumachen, dürften sie dabei nicht finden.

Quelle: Archewell

