von Luisa Schwebel Meghan habe Kate zum Weinen gebracht, kolportierte die britische Presse vor einigen Jahren. Prinz Harry offenbart jetzt in seinen Memoiren, wie der Streit um das Kleid von Prinzessin Charlotte vonstatten gegangen sein soll.

Es ist ein altes Narrativ, das die (britische) Presse nur zu gern bedienen wollte: Zwei Frauen streiten sich und zerstören so das Verhältnis zwischen ihren jeweiligen Männern. Noch bevor Prinz Harry und Herzogin Meghan sich dazu entschlossen, der Royal Family den Rücken zu kehren, beschrieben die Zeitungen des Landes eine Feindschaft zwischen Meghan und Kate. Erstere habe Letztere zum Weinen gebracht, hieß es. Prinz Harry erzählt in seinen Memoiren "Reserve" ("Spare") eine andere Version der Geschichte.

Prinz Harry: So lief der Streit zwischen Meghan und Kate ab

Er verrät, dass seine Nichte – Prinzessin Charlotte – bei der Anprobe ihres Blumenmädchen-Kleides geweint habe, weil es nicht richtig passte. Meghan habe auf Kates Nachrichten diesbezüglich spät geantwortet. Sie sei damals, wenige Tage vor der Hochzeit, wegen ihres Vaters Thomas Markle im Stress gewesen. "Meg hat Kate nicht sofort geantwortet. Ja, sie hatte endlose SMS zur Hochzeit, aber die meiste Zeit war sie mit dem Chaos um ihren Vater beschäftigt. Also schrieb sie Kate am nächsten Morgen, dass unser Schneider bereitstehe", erklärt Harry in seinem Buch.

Nachdem ein Termin vereinbart wurde, soll Kate Meghan geschrieben haben: "Charlottes Kleid ist zu groß, zu lang, zu ausgebeult. Sie hat geweint, als sie es zu Hause anprobiert hat."

Meghan habe darauf kurz angebunden reagiert und per SMS geantwortet. "Richtig, und ich habe dir gesagt, dass der Schneider seit 8 Uhr morgens bereitsteht. Hier. Im KP (Kensington Palace, Anm. d. Red.). Kannst du Charlotte zum Ändern bringen, wie es die anderen Mütter tun?", soll sie laut Harry geschrieben haben. "Nein, alle Kleider müssen neu genäht werden", antwortete Kate angeblich, woraufhin Meghan sie auf das Chaos um ihre Familie hingewiesen haben soll. "Meg fragte, ob Kate sich dessen bewusst sei, was gerade passiere. Mit ihrem Vater. Kate sagte, sie wisse es sehr wohl, aber die Kleider! Und die Hochzeit ist in vier Tagen!' 'Ja, Kate, ich weiß....'", soll seine damalige Verlobte geantwortet haben.

Entschuldigung von Kate

"Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Wenn das Kleid nicht passt, dann bring Charlotte bitte zu Ajay. Er wartet schon den ganzen Tag", schrieb Meghan ihrer zukünftigen Schwägerin.

Als Harry kurze Zeit später zu Hause eintraf, soll er Meghan "schluchzend" auf dem Boden gefunden haben. Bereits im Interview mit Oprah Winfrey verriet Meghan, dass Kate sie zum Weinen gebracht habe, nicht andersrum. Laut Harry entschuldigte sich die heutige Prinzessin von Wales mit Blumen und einer Karte.

+++ Lesen Sie auch +++

Zickenkrieg zwischen Meghan und Kate? Warum dieses Klischee bescheuert ist

Hasstirade voller Gewaltfantasien: Kolumne in beliebter Tageszeitung zeigt, warum Meghan und Harry das Richtige getan haben

In einem Topf mit Trump, Kanye und Musk: Meghan-Fans kritisieren Magazin-Artikel über Narzissten