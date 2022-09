2019 besuchte Herzogin Meghan die Filmpremiere von "Der König der Löwen" in London. Dort habe sie ein Schauspieler mit Nelson Mandela verglichen, erzählte sie in ihrem Interview mit "The Cut". Doch der Darsteller dementiert die Geschichte.

Auch mehrere Tage nach der Veröffentlichung sorgt das Interview von Herzogin Meghan mit dem US-Magazin "The Cut" für Wirbel. Unverständnis gibt es vor allem über eine Passage, bei der sich die 41-Jährige indirekt mit Freiheitskämpfer Nelson Mandela vergleicht. Die Frau von Prinz Harry berichtet, wie sie 2019 in London die Premiere von "Der König der Löwen" besuchte, einer Neuverfilmung des Zeichentrick-Klassikers.

"Ich hatte gerade Archie bekommen. Es war ein so grausames Kapitel. Ich hatte Angst, rauszugehen", sagte Meghan "The Cut". Bei der Filmpremiere habe sie einen Darsteller aus Südafrika getroffen, der angeblich zu ihr sagte: "Ich will nur, dass du weißt: Als du in diese Familie eingeheiratet hast, haben wir auf der Straße genauso gejubelt wie damals, als Mandela aus dem Gefängnis befreit wurde."

Die Autorin des Artikels wendet ein, natürlich sei sich Meghan bewusst, dass sie sich nicht mit Madela auf eine Stufe stellen könne, nennt sie aber trotzdem "ein Symbol für alles Gute und Wohltätige".

Royal News Ihr Name ist Mia – tierischer Nachwuchs bei Herzogin Meghan und Prinz Harry 1 von 74 Zurück Weiter Zurück Weiter 25. August 2022

Herzogin Meghan und Prinz Harry adoptieren weiteren Hund

Archie und Lilibet haben eine neue Spielgefährtin: Beagle Mamma Mia. Die siebenjährige Hündin haben US-Tierschützer aus einer grauenvollen Umgebung gerettet. Die Hündin wurde dieses Jahr aus einer Zuchtstation in Virginia gerettet. Nachdem die Behörden 2021 und 2022 mehrfach den Ort inspizierten und gravierende Missstände vorfanden, nahmen sie im Mai und Juli rund 4000 Tiere mit. Einer davon waren Mia und ihre sieben Welpen. Das "Beagle Freedom Project", eine Tierschutzorganisation in der Nähe von Los Angeles kümmerte sich um die Hundefamilie – bis ihre Leiterin, Shannon Keith, ein Anruf von einer unterdrückten Nummer erreichte. "Hey Shannon, hier ist Meghan", soll die Herzogin von Sussex gesagt haben, erinnert sich Keith auf der Homepage der Organisation. Dabei dachte sie zunächst an Schauspielerin Megan Fox. Eines Tages kamen die Herzogin und der Herzog von Sussex, spielten mit Mia und Meghan entschied kurzerhand: "Wir adoptieren sie." Sie habe betont, dass sie keinen Welpen wollten, sondern einen älteren Hund. Für die Sussexes ist es nicht der erste Beagle, denn Meghan hatte bereits Guy adoptiert, bevor sie Harry kennenlernte. Gemeinsam retteten sie später Labrador-Hündin Pula. Nun wächst die Familie um einen weiteres vierbeiniges Mitglied und die Freude ist sicherlich auch bei den Kindern groß. Mehr

"Vielleicht hat sie sich nur falsch erinnert"

Doch nun meldet sich ein Darsteller zu Wort, der behauptet, er sei der einzige südafrikanische Schauspieler im Cast von "Der König der Löwen" gewesen und habe Meghan Markle nie getroffen. Vielmehr noch: Er sei bei der Premiere im Juli 2019 nicht mal in London dabei gewesen. "Das scheint ein Fauxpas von ihr zu sein. Vielleicht hat sie sich nur falsch erinnert. Es ist mir ein Rätsel", sagte John Kani der britischen Zeitung "Daily Mail".

Zudem dementierte er, dass die Trauung von Harry und Meghan in Südafrika mit Jubelstürmen auf den Straßen gefeiert worden sei. "Ich kann Ihnen nicht einmal sagen, in welchem Monat oder Jahr sie geheiratet hat. In Südafrika hatten wir keine Verbindung zu der Hochzeit. Mich hat das wirklich überrascht. Für mich ist die ganze Sache ein Nicht-Ereignis", sagte der 79-Jährige.

Mandelas Gang in die Freiheit nach 27 Jahren Haft sei hingegen ein "bahnbrechender Moment" gewesen. "Sicherlich kann man Miss Meghan – oder wer auch immer in den Adelsstand einheiratet – nicht in einem Atemzug oder in einem Satz mit diesem Moment nennen", so Kani.

Quellen: "Daily Mail", "The Cut"