Mit einer zwanglosen Geburtstagsparty feierten Meghan und Harry den ersten Geburtstag von Lilibet. Für die Fans gibt es ein süßes Foto. Die Queen hatte die Kleine bereits zuvor im Arm gehalten

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben ein neues Bild von Lilibet veröffentlicht. Das Foto zeigt sie an ihrem ersten Geburtstag in Frogmore Cottage. Das Bild entstand am Samstag während des Platin-Thronjubiläums der Queen. Das Paar veranstalteten eine "entspannte" Gartenparty. Auf dem offiziellen Foto ist Lilibet in einem hellblauen Kleid mit einer weißen Schleife im Haar zu sehen. Das Bild betont ihr rotes Haar – das offensichtlich von ihrem Vater Harry vererbt wurde. Das ist erst das zweite offizielle Bild von ihr. Am 23. Dezember hatte das Paare eine Weihnachtskarte veröffentlicht.

Das Bild wurde vom Fotografen und Freund des Paares Misan Harriman aufgenommen, der mit seiner Familie an der kleinen Feier teilnahm. Er schrieb auf Twitter: „Es war so ein Privileg, den ersten Geburtstag von Lilibet mit meiner und ihrer Familie zu feiern! Freude und Kinderschminken rundherum.“

Lilibets Geburtstag: Herzogin Meghan und Prinz Harry luden den Windsor-Nachwuchs ein

Anonyme Quellen sagten der "Sun": "Es war eine schöne Sache und hatte alles, was man von einer Kindergeburtstagsfeier erwartet. Es gab keine formelle Unterhaltung. Die Idee war, dass es sehr entspannt und zwanglos sein sollte, mit Leuten, die rein und raus gehen können, wie sie wollten."

Und: "Es war eine schöne Gelegenheit für die anderen königlichen Kinder, Lilibet zum ersten Mal zu treffen."

Wettbewerb der Fotos

Die Königin soll ihre kleine Großenkelin am Donnerstag oder Freitag während der Feierlichkeiten getroffen haben. Die "Sun" schreibt, Meghan und Harry wollten einen eigenen Fotografen mitbringen, um das erste Treffen ihrer Tochter mit der Queen festzuhalten. Doch die Königin verbot, sie zu fotografieren, während sie Lilibet im Arm hielt. Der Palast fürchtete, dass das Paar die Fotoserie an US-Fernsehsender geben würde.

Prinz Harry und Meghan Markle verließen das Jubiläum schon vor dessen Ende. Als der Festzug durch London zog und die Königin auf dem Balkon zu sehen waren, saßen sie bereits in einem Privatjet, der sie nach Kalifornien brachte.