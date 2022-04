Thomas Markle hat im britischen TV angekündigt, zum Thronjubiläum der Queen nach London reisen zu wollen. Der Vater von Herzogin Meghan kritisierte seine Tochter und Prinz Harry außerdem scharf für deren Rückzug aus der Royal Family.

Thomas Markle hat ein TV-Interview gegeben, das den Graben zwischen ihm und seiner Tochter Herzogin Meghan nur weiter vertiefen dürfte. Beim britischen Sender "GB News" teilte er gegen sie und ihren Mann Prinz Harry aus. Die Aussagen sind hart. So sagte er unter anderem, dass er glaube, dass Meghan Harry absichtlich von der Royal Family entfremdet habe.

"Ich weiß nicht warum. Aber ich glaube, sie hatte etwas damit zu tun, dass er ausgezogen ist oder sie mit fort nahm. Diese Geschichte, dass er sie vor Dingen, die sie unglücklich gemacht haben, schützen musste, kaufe ich ihnen nicht hab. Das hab ich schon damals nicht geglaubt, als das raus kam, diese Suizid-Geschichte", sagte Markle in Anspielung auf das Interview mit Oprah Winfrey von Meghan und Harry.

Dort hatten die beiden erzählt, dass der Druck im Palast so groß wurde, dass Meghan mit Suizid-Gedanken zu kämpfen hatte. Die beiden hätten nur nach einem Grund gesucht, gehen zu können, so Markle.

Harry und Meghan schulden der Queen eine Entschuldigung, fordert Thomas Markle

Außerdem kündigte er an, zum Thronjubiläum der Queen im Sommer nach England reisen zu wollen. Noch ist unklar, ob Harry, Meghan und die Kinder Archie und Lilibet auch dabei sein werden. Harry erwähnte kürzlich, dass er aus Sicherheitsgründen noch nicht zugesagt habe.

"Ich finde das lächerlich. Er weiß doch, wie viel Sicherheitspersonal er dort haben wird. Er ist absolut sicher in dieser Situation. Ich verstehe nicht, was er da sagt. Ich habe so wenig Respekt für diesen Mann. Ich finde, er ist ein Idiot!", kommentierte Markle die Bedenken scharf. Harry schulde seinem Vater eine Entschuldigung, der Queen ebenso. Und auch Meghan müsse sich entschuldigen, findet Markle.

Dass das Verhältnis zwischen Herzogin Meghan und ihrem Vater Thomas Markle zerrüttet ist, ist spätestens seit der königlichen Hochzeit klar. Damals machte Markle mit gestellten Paparazzi-Bildern Schlagzeilen, veröffentlichte außerdem einen privaten Brief Meghans an die Presse. Am Ende wurde er ausgeladen und Prinz Charles führte Meghan zum Traualtar.

Mit ihm will Markle nun auch in London sprechen. Immerhin hätten sie etwas gemeinsam, denn sie beide hätten keinen Kontakt zu ihren jeweiligen Kindern mehr. Was Thomas Markle zu vergessen scheint: Im Gegensatz zu Harry und Meghan ist er gar nicht zum Thronjubiläum eingeladen.