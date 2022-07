Nach dem Ausstieg von Prinz Harry und Herzogin Meghan aus dem royalen Leben haben sich auch die Beziehungen zwischen den restlichen Royals verändert. Das beste Beispiel sind die Herzoginnen Kate und Camilla.

Als Prinz Harry die US-Schauspielerin Meghan Markle als seine neue Freundin vorstellte und sie sich wenig später verlobten, lag die Hoffnung vieler Royal-Fans auf den beiden zusammen mit Prinz William und Herzogin Kate. Sie stellten die neue Generation Royals dar, die das latent angestaubte Bild der Monarchie modernisieren könnten.

Herzogin Camilla und Herzogin Kate verstehen sich blendend

Die neuen Fab Four wurden sie genannt, angelehnt an die berühmtesten Fab Four der Welt, die Beatles. Doch es dauerte nicht lange, da verpufften die Träume einer Monarchie mit den Fab Four im Zentrum. Prinz Harry und Herzogin Meghan wählten den Ausstieg aus dem royalen Leben, die Beziehung der Brüder gilt seither als zerrüttet.

Ganz aufgeben müssen Fans die Hoffnung auf royale Fab Four aber nicht. Denn da wären ja noch Prinz Charles und Herzogin Camilla. Besonders die Beziehung der Herzoginnen hat sich in den vergangenen Jahren gefestigt. So kam jüngst heraus, dass Camilla ihre Stief-Schwiegertochter gefragt habe, ob sie sie für das Cover der Zeitschrift "Country Life" fotografieren könne. Der Titel erscheint anlässlich Camillas 75. Geburtstages. Hobby-Fotografin Kate inszeniert regelmäßig die Familienmitglieder für Fotoshootings.

Die neuen Fab Four

"Es ist interessant, nicht wahr? Letztes Mal saßen wir hier und sprachen über die Fab Four, und das waren natürlich Harry und Meghan und William und Kate, und jetzt sprechen wir über ganz andere Fab Four", sagte Royal-Expertin Katie Nicholl "GB News". Und "Country Life"-Chefredakteuerin Paula Lester verriet über die Zusammenarbeit mit Herzogin Kate: "Die Bilder, die sie gemacht hat, waren sogar so gut, dass wir Mühe hatten, nur drei auszuwählen, aus denen die Herzogin von Cornwall ihre endgültige Wahl getroffen hat."

Doch nicht nur die Herzoginnen sollen sich blendend verstehen. Auch zu ihrem Schwiegervater Prinz Charles hat Herzogin Kate eine gute Beziehung. Offenbar glättete sie bereits die Wogen zwischen Charles und William, wann immer die beiden Thronfolger in der Vergangenheit aneinander gerieten.

Die Hoffnungen Vieler waren groß, dass Meghan und Kate sich anfreunden und die Fab Four zusammen die Mengen begeistern würden. Am Ende ist alles anders gekommen. Und möglicherweise hat der Megxit Kate und Camilla sowie William und Charles enger zusammengeschweißt.

