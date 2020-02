Schauspielerin Meital Dohan (40, "Weeds") hat sich erstmals zur Trennung von Hollywood-Star Al Pacino (79, "Der Pate") geäußert. Im Interview mit dem israelischen Magazin "La'Isha" erklärte Dohan, dass die zwei Jahre andauernde Beziehung dem Altersunterschied der beiden nicht Stand gehalten hat: "Es ist schwer mit einem so alten Mann zusammen zu sein, selbst wenn er Al Pacino heißt."

Dass sie 39 Jahre voneinander trennen, sei schwierig gewesen. Sie habe es versucht zu verdrängen, aber trotz "all' ihrer Liebe" funktionierte es am Ende nicht. "Er wird bald achtzig und war nie verheiratet. Und ich sehe eine Hochzeit in meiner Zukunft", so Dohan, die außerhalb ihrer Heimat Israel vor allem für ihre Rolle Yael Hoffman in der Serie "Weeds" bekannt ist. Es sei eine Ehre für sie gewesen, mit dem Schauspieler zusammen gewesen zu sein und sie hoffe, dass sie gute Freunde bleiben werden, sagte Dohan. Auf die Frage hin, ob ihr Al Pacino viele Geschenke gemacht habe, die ihr als Erinnerung blieben, erklärte sie scherzend: "Wie kann ich es höflich ausdrücken, dass er nicht gerne Geld ausgibt? Er schenkte mir meist nur Blumen."

Erste Trennungsgerüchte kamen auf, als Al Pacino alleine zur diesjährigen Oscar-Verleihung erschienen war. Der Schauspieler selbst hat sich noch nicht zu der Trennung geäußert. Das Paar wurde im September 2018 im Promi-Restaurant "Dan Tana's" in Los Angeles zum ersten Mal öffentlich gesichtet. "Sie treffen sich bereits seit ein paar Monaten und wirken sehr glücklich. Sie wollten es eigentlich privat halten, aber jetzt machen sie kein Geheimnis mehr aus ihrer Beziehung", verriet ein Insider damals "Page Six", dem Klatschportal der "New York Post".