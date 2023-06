Konkurrenz für Heidi Klum? Spice-Girls-Star Mel B und ihre Tochter Phoenix posieren nun auch gemeinsam in Dessous.

Spice-Girls-Star Mel B (48) hat es ihrer "America's Got Talent"-Kollegin Heidi Klum (50) nachgemacht und mit ihrer ältesten Tochter für ein Unterwäsche-Shooting posiert. Auf Instagram teilte die 48-Jährige eine Reihe an Fotos, die sie und die 24-jährige Phoenix in verschiedenen Dessous und Bademoden des britischen Labels "Pour Moi" zeigen. Auf einigen Bildern ist auch ihre eigene Mutter Andrea Brown zu sehen.

Gemeinsam mit Mutter und Tochter vor der Kamera zu stehen, habe großen Spaß gemacht, schreibt "Scary Spice" zu dem Post. Besonders wichtig sei ihr allerdings die Botschaft dahinter gewesen:

Sie habe sich für die Kampagne entschieden, um zu zeigen, dass man unabhängig von Figur, Größe, Alter oder Hautton "wunderschön" aussehen kann. So etwas wie den "perfekten Körper" gebe es nicht. Teile der Einnahmen der Kampagne gehen an die Wohltätigkeitsorganisation Women's Aid, für die Mel B und ihre Tochter als Schirmherrinnen tätig sind.

Drei Töchter von drei Männern

Die 24-jährige Phoenix ist Mel Bs älteste Tochter und stammt aus ihrer Ehe mit dem Tänzer Jimmy Gulzar, die 2001 geschieden wurde und hat selbst bereits 70.000 Followerinnen und Follower auf ihrem Instagram-Account.

Aus einer kurzen Beziehung mit US-Schauspieler Eddie Murphy (62) hat sie eine weitere Tochter (geb. 2007). Von 2007 bis 2017 war die Sängerin, die bürgerlich Brown mit Nachnamen heißt, mit dem Musikproduzenten Stephen Belafonte (48) verheiratet, aus der Ehe stammt eine weitere Tochter, die 2011 zur Welt kam.