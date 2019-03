Mel B (43) hat in der Sendung "Life Stories" von Piers Morgan (53) erneut ein ziemlich offenes Mundwerk bewiesen. Nachdem sie dort bereits offenbarte, dass sie vor einigen Jahren ein sexuelles Verhältnis mit ihrer Bandkollegin Geri Halliwell (46) gehabt haben soll, teilte die Sängerin auch noch gegen ein anderes Spice Girl aus: Victoria Beckham (44).

"Sie ist eine ziemliche Bit..", wird Mel B unter anderem von der britischen "Sun" zitiert. Die Sängerin sei "enttäuscht", dass Beckham nicht an der kommenden Spice-Girls-Tour teilnehme, fügt jedoch hinzu, dass sie immer noch auf ein Umdenken hoffe. "Ich bin traurig, dass sie nicht dabei ist. Sie scheint mit ihrer Fashion-Kollektion und ihrer Familie beschäftigt zu sein", erklärte die 43-Jährige weiter.

Die Spice Girls Tour 2019 beinhaltet 13 Konzerte in Großbritannien und Irland. Sie startet am 24. Mai in Dublin und endet am 15. Juni in London.