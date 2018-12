"Make it last forever, friendship never ends..." - ganz im Sinne der Songzeile aus ihrer Erfolgssingle "Wannabe" (1996), in der sie die "ewige Freundschaft" beschwören, statteten die Spice Girls ihrer verletzten Bandkollegin Mel B (43) einen Krankenbesuch in London ab. Einen kleinen Eindruck davon, wie der so ablief, vermittelt ein Mini-Videoclip aus dem Krankenzimmer, den die Sängerin auf ihrem Instagram-Account postete.

Zu sehen ist Mel B, die mit beiden Armen und einem Bein im Krankenhausbett zappelt, während Geri Horner (46), Emma Bunton (42) und Melanie Chisholm (44) mitleidig dreinblicken. Kommentiert hat sie ihren Post mit den Worten: "Wenn deine Besten mit Umarmungen, Lachen und ganz viel Liebe ins Krankenhaus kommen, ahhhh, ich liebe meine Spice Girls yipppeee", schreibt Mel B und ergänzt die Hashtags Freundschaft und Familie.

Dreistündige Operation

Erst einen Tag zuvor hatte die Britin ihre Follower ebenfalls via Instagram über ihren Unfall und die Folgen informiert. Eine über dreistündige Operation hatte sie demnach über sich ergehen lassen müssen, nachdem sie sich zwei Rippen gebrochen und eine schwere Schnittverletzung zugezogen hatte. "Meine Hand wurde genäht und ich muss jetzt stillhalten, damit meine Rippen heilen können", erklärt sie. Sie habe noch große Schmerzen, könne sich aber in einem Punkt glücklich schätzen: "Ich bin hier in guten Händen." Wie es genau zu den Verletzungen kam, hat Mel B in dem Post nicht verraten.

Einen kleinen Wermutstropfen beim Musketier-Treffen in der Klinik gab es allerdings, denn ein ehemaliges Spice Girl fehlte beim Krankenbesuch: Victoria Beckham (44). Doch die Designerin hatte sich ohnehin schon lange aus der Gruppe zurückgezogen...