Spice Girl Mel B schmiedet große Hochzeitspläne: Sie möchte in der St.-Pauls-Kathedrale heiraten und ein ganz besonderes Brautkleid tragen.

Melanie Brown (48) aka Mel B verrät ihre Hochzeitspläne. Wenn sie ihrem Verlobten Rory McPhee das Jawort gibt, wird sie womöglich ein von Spice-Girl-Kollegin Victoria Beckham (49) designtes Brautkleid tragen. Das hat die Britin in einem Interview mit dem "Hello!"-Magazin erzählt. Es wird Browns dritte Ehe.

Sie hofft auf eine Hochzeit in der St.-Pauls-Kathedrale

Dem Bericht zufolge befindet sich Mel B ein Jahr nach ihrer Verlobung in den Planungen für den großen Tag. Das Paar möchte den Bund fürs Leben gerne in der altehrwürdigen St.-Pauls-Kathedrale in London schließen, in der schon viele royale Ereignisse stattgefunden haben. Dort hatten etwa 1981 Charles (74) und Diana (1961-1997) geheiratet. "Wir haben den gesamten Papierkram erledigt und warten darauf, dass sie mit verfügbaren Terminen zurückkommen", sagte die Sängerin. Auch für ihre Brautrobe hat sie schon Pläne geschmiedet: "Nun, Victoria hat gesagt, dass sie mir gerne ein Kleid machen würde." Doch das allein scheint ihr nicht zu reichen: "Aber ich möchte nicht nur eines; ich möchte viele verschiedene Kleider für diesen Tag oder eine Woche voller Feierlichkeiten haben."

Ihren Zukünftigen kennt sie bereits seit vielen Jahren. Die Sängerin und der Friseur kamen aber erst 2019 zusammen, nachdem sie für die Spice-Girls-Reunion-Tour aus den USA nach Großbritannien zurückgekehrt war. Vergangenes Jahr machte er ihr im Cliveden House Hotel einen Heiratsantrag. In der TV-Show "Celebrity Gogglebox" hatte das Spice Girl im Oktober 2022 seine Verlobung offiziell gemacht und verraten, wie der 13 Jahre jüngere Partner während eines Trips in die Grafschaft Berkshire nahe London um ihre Hand angehalten hat: "Es waren überall Rosenblätter, ein Holzfeuer - es war so romantisch."

Drei Töchter von drei Männern

Mel B hat bereits reichlich Beziehungserfahrungen: Von 1998 bis 2000 war sie mit Profitänzer Jimmy Gulzar (48) verheiratet, mit dem sie Tochter Phoenix Chi (24) hat. Aus einer kurzen Liaison (ohne Ehe) mit Komiker Eddie Murphy (62) folgte Angel (16). Von 2007 bis 2018 war die Musikerin dann die Ehefrau von TV-Produzent Stephen Belafonte (48). Gemeinsam teilen sie sich das Sorgerecht für die zwölfjährige Madison. Die Trennung von Belafonte geriet zur Schlammschlacht. Mel B warf ihrem Ex-Mann vor, sie emotional und körperlich misshandelt zu haben. Er hingegen bezeichnete sie als eine "gefährliche Lügnerin". Trotz dieser negativen Erlebnisse will sie eine dritte Ehe wagen. Sie gehe davon aus, dass sie beim dritten Mal Glück habe, erzählte sie jetzt der "Hello!".