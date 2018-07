First Lady Melania Trump (48) schaut "jeden TV-Kanal, den sie will" - das hat ihre Sprecherin laut CNN nun klargestellt. Zuvor war berichtet worden, US-Präsident Donald Trump (72) sei angeblich verärgert darüber gewesen, dass seine Frau in der Air Force One CNN laufen hatte.

Melania Trumps Sprecherin Stephanie Grisham erklärte daraufhin, die Leute sollten sich auf die Themen konzentrieren, für die die First Lady eintrete, wie Hilfe für kranke Kinder, anstatt darauf, welchen Fernsehsender sie schaue oder auf ein Tape mit der Stimme ihres Mannes. Ein Mitschnitt eines Gesprächs hatte gerade für Aufsehen gesorgt, in dem es offenbar um die Auszahlung einer Frau geht, die behauptet, sie habe eine außereheliche Affäre mit Trump gehabt.

"Wussten Sie, dass alle 15 Minuten ein Baby mit Neonatalem Abstinenzsyndrom geboren wird? Vielleicht möchten Sie über die 160.000 Kinder sprechen, die jeden Tag die Schule schwänzen, aus Angst, gemobbt zu werden, oder darüber, dass 280.000 Schüler jeden Monat in Schulen körperlich angegriffen werden", sagte Grisham laut CNN. "Es scheint irgendwie albern, sich Sorgen darüber zu machen, welchen Sender sie im Fernsehen sieht (übrigens jeden Sender, den sie will) oder ob sie in den Nachrichten etwas über eine Aufnahme gehört hat."

Der Grund für die Aufregung

Der Kommentar dazu, welchen Sender Melania Trump im Fernsehen sieht, ist eine Reaktion auf einen Artikel in der "New York Times". Darin wurde angedeutet, dass der Präsident angeblich verärgert gewesen sei, weil seine Frau CNN in der Air Force One laufen ließ, als die beiden in der vergangenen Woche unterwegs waren. Donald Trump hatte CNN zuvor öffentlich kritisiert, und den Sender als "Fake News" bezeichnet.