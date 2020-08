Melania Trump am Rednerpult des Parteitags.

In einer Rede anlässlich des republikanischen Parteitags lobte Melania Trump ihren Gatten für dessen Arbeit.

Für gewöhnlich hält sich Melania Trump (50) als Rednerin in politischen Gefilden zurück: Am Parteitag der Republikaner wollte sie jedoch ihre Unterstützung für ihren Ehemann Donald Trump (74) zeigen, der im November um die Wiederwahl als US-Präsident kämpft. In ihrer Rede, die sie im Rosengarten des Weißen Hauses hielt, lobte sie ihren Gatten als "authentische Person, die dieses Land liebt."

Trump sei das Beste für Amerika, er mache keine Geheimnisse aus dem, was er denke, führte seine Gattin weiter aus. "Absolute Ehrlichkeit ist das, was wir von einem Präsidenten brauchen. Ich glaube an die Führungsqualitäten von meinem Ehemann, uns erneut zur größten Wirtschaftsnation zurückzuführen."

Retter in der Corona-Pandemie?

Als eine der wenigen sprach Melania Trump auch konkret über die Corona-Pandemie. Sie wandte sich an die vielen US-Bürger, die durch die Pandemie Angehörige verloren haben, und versicherte: "Ihr seid nicht allein." Sie wisse, dass sich viele Leute fürchteten und sich hilflos fühlten. Doch auch in dieser Situation sieht sie ihren Ehemann als geeigneten Führer der Nation: "Donald wird nicht ruhen, bis er alles in seiner Macht Stehende getan hat, um sich um alle zu kümmern, die von dieser schrecklichen Pandemie betroffen sind."