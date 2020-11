Melania Trump hat ihre Stimme in Florida abgegeben. An der Wahlurne erschien sie ohne ihren Mann Donald und Mund-Nasen-Bedeckung.

Donald Trumps (74) Ehefrau Melania (50) hat am Wahltag in Florida ihre Stimme abgegeben. Dabei präsentierte sie sich, laut "People" als einzige Person im Wahllokal, ohne Mund-Nasen-Bedeckung. "Es ist Wahltag, also wollte ich heute hierher kommen, um abzustimmen", sagte die First Lady dem Bericht zufolge auf die Frage der Reporter, warum sie letzte Woche nicht mit ihrem Ehemann gewählt habe. Donald Trump hatte seine Stimme Ende Oktober in Florida abgegeben, dort hat das Ehepaar seinen offiziellen Wohnsitz.

Melania Trump zeigte sich bei der Stimmabgabe im kostspieligen Designer-Outfit. Auf Fotos ist sie in Palm Beach in einem hellen, ärmellosen Midikleid mit Faltenrock zu sehen. Das Kleid soll Medienberichten zufolge von Gucci stammen und umgerechnet beinahe 4.000 Euro kosten. Kombiniert hat sie dieses mit einer Designer-Handtasche im Wert von angeblich über 10.000 Euro und 500-Euro-Pumps von Christian Louboutin.