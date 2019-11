Traurige Premiere für die First Lady: Melania Trump (49) wurde bei einer Veranstaltung gegen Drogenmissbrauch von dem jugendlichen Publikum ausgebuht. Die US-Nachrichtenseite "NBC News" veröffentlichte davon ein Video auf Twitter.

Als die First Lady in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland die Bühne betritt, die eigentlich gekommen war, um für ein "gesundes und drogenfreies Leben" zu werben, sind die Buh-Rufe laut und deutlich zu hören. Die Frau von US-Präsident Donald Trump (73) nimmt das Geschehen allerdings mit Fassung und winkt stoisch in die Menge.

Jeder darf seine Meinung haben

Gegenüber der "New York Times" ließ die 46-Jährige über eine Sprecherin verlautbaren: "Wir leben in einer Demokratie und jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung." Dass die laut "People" rund 1250 anwesend Schüler dermaßen heftig auf die Ansprache der First Lady reagierten, hat sicherlich auch mit den Äußerungen ihres Mannes über die Stadt zu tun. Er nannte Baltimore ein "widerliches, von Ratten und Nagern befallenes Drecksloch".

Normalerweise werden First Ladys in den USA von politischen Auseinandersetzungen ausgenommen - bis jetzt zumindest.