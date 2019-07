Mit der Kettensäge wurde Melania Trump zu Ehren eine Holzstatue geschnitzt. In ihrem Heimatort Svenica in Slowenien kamen am Freitag die Anwohnern der Stadt sowie viele Touristen zusammen, um sich das Werk vom amerikanischen Künstler Brad Downey näher anzuschauen. "Er hat lange dafür gebraucht, ich denke drei Tage. Er hat sie mit einer Kettensäge gefertigt, deswegen war es wahrscheinlich so schwierig. Sie sieht nicht so schön aus wie die echte Melania." "Ich bin aus Ljubljana angereist, aus Spaß, nur um zu sehen, wie die aller erste Statue von Melania aussieht." "Wissen sie, was sie so besonders macht? Sehen sie wie weit sie es gebracht hat. Bis an die Spitze von Amerika. Ein kleines Mädchen aus Svenica. Hut ab!" Medienberichten zufolge sind die meisten Anwohner empört. Die hölzerne First Lady wäre eine "Schlumpfine" oder gar eine "Schande". Eigentlich sollte sie eine schöne Überraschung sein für den Ort, der dank Melania viele Touristen anzieht. Die First Lady selbst hat sich bisher nicht zu der Statue geäußert.