First Lady Melania Trump (48) hat sich zurückgemeldet: Am Montagabend war sie Gastgeberin eines privaten Empfangs im Weißen Haus. Ihr Mann, US-Präsident Donald Trump (71), kam ebenfalls zu der Veranstaltung, zu der Medienvertreter nicht zugelassen wurden. Melania Trump war zuvor über 20 Tage nicht in der Öffentlichkeit aufgetreten.

Es sei ein Privileg für sie gewesen, die Angehörigen der Soldaten im Weißen Haus willkommen zu heißen, erklärte die First Lady laut CNN in einem Statement nach dem Treffen mit über 40 "Gold Star Families". Aus Respekt vor den Menschen, die Familienmitglieder im Krieg verloren haben, sei die Presse nicht zugelassen gewesen, heißt es dort weiter. Auf Twitter postete Melania Trump Fotos von der Veranstaltung, auf denen sie in der ersten Reihe neben ihrem Mann sitzt.

"Ist sie es wirklich?"

In dem Kurznachrichtendienst gab es dann auch sofort zahlreiche Reaktionen auf Melania Trumps Comeback: "Willkommen zurück", heißt es da - oder einfach nur: "Sie lebt!" Ein anderer User fragt: "Ist das wirklich Melania Trump oder ihr Double?" Donald Trumps Frau war seit dem 10. Mai nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden. Wenige Tage später hatte sie eine "erfolgreiche Nieren-Operation". Am Sonntag wurde bekannt, dass sie ihren Mann nicht zum G7-Gipfel in Kanada und zum Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Singapur begleiten wird.

Vor ihrem Auftritt am Montag rätselten viele User unter dem Twitter-Hashtag "#WhereIsMelania", zu Deutsch "Wo ist Melania", warum Melania Trump untergetaucht ist. Sie selbst twitterte am 30. Mai zu den Spekulationen um ihren Aufenthaltsort, dass sie im Weißen Haus sei, sich großartig fühle und bereits wieder bei der Arbeit sei.