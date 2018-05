Wie steht es um die Gesundheit der First Lady? Melania Trump (48) ist am Montagmorgen (Ortszeit) im Walter Reed National Military Medical Center an der Niere operiert worden. Das gibt das Weiße Haus in einer offiziellen Mitteilung bekannt. Die Rede ist von unkritischen Nierenproblemen. Es sei eine sogenannte Embolisation durchgeführt worden, bei der Blutgefäße künstlich verschlossen werden.

Rest der Woche im Krankenhaus

Der Eingriff sei erfolgreich verlaufen und es habe keine Komplikationen gegeben, heißt es weiter. Voraussichtlich werde die First Lady allerdings noch bis zum Ende der Woche in dem Hospital bleiben müssen, das als das wichtigste Militärkrankenhaus an der US-Ostküste gilt. Trump sei "zuversichtlich, sich vollständig zu erholen, damit sie ihre Arbeit zugunsten von Kindern auf der ganzen Welt fortführen kann."