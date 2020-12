Donald und Melanie Trump teilten ihr letztes offizielles Weihnachtsfoto als Präsident und First Lady auf Twitter.

Am 20. Januar werden der Noch-US-Präsident Donald Trump (74, "Great Again!: Wie ich Amerika retten werde") und First Lady Melania Trump (50) offiziell das Weiße Haus in Washington D.C. verlassen. Melania teilte nun auf Twitter das letzte offizielle Weihnachtsfoto des Paares als Präsident und First Lady.

Das Foto zeigt Donald und Melania Trump im Partnerlook im Weißen Haus vor einer prunkvoll weihnachtlich geschmückten Treppe. Beide tragen dabei schwarze Anzüge kombiniert mit weißen Hemden. Dazu schreibt die First Lady auf Twitter: "Frohe Weihnachten von Präsident Donald J. Trump und First Lady Melania Trump."

Das Bild sei laut Angaben der First Lady am 10. Dezember entstanden - nur wenige Tage später wurde durch das Wahlergebnis des "Electoral College" Joe Biden (78) offiziell zum Gewinner der Präsidentenwahl ernannt.