Geht Melanie C wieder alleine durchs Leben? Sie soll sich nach sieben Jahren Beziehung von ihrem Partner getrennt haben.

Spannt sie ihre Karriere zu sehr ein? Die Sängerin Melanie C (48) soll sich nach sieben Jahren angeblich von ihrem Partner Joe Marshall getrennt haben. "Mel hat mit ihrem Buchvertrag, DJing und anderen Plänen eine unglaublich ausgefüllte Karriere. Die wenige Freizeit, die sie hat, widmet sie ihrer Tochter Scarlett und das lässt nicht viel Zeit für eine Beziehung", erklärte dazu eine nicht näher genannte Quelle aus dem Musikbusiness der britischen "Sun".

"Keine Angst" vorm Singledasein

Melanie Chisholm, die als "Sporty Spice" der Girlgroup Spice Girls bekannt wurde, und ihr Partner sollen sich "einvernehmlich" getrennt haben. Der Insider fügte an, dass Mel C keine Angst davor habe, "Single zu sein, wenn sie denkt, dass es das Beste ist". Von 2002 bis 2012 war Chisholm mit Thomas Starr liiert, 2009 kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt. Ab 2015 soll sie mit Marshall eine Beziehung geführt haben.

Ihren musikalischen Durchbruch feierte Melanie C mit den 1994 gegründeten Spice Girls. Mit Millionen von verkauften Tonträgern und Hits wie "Wannabe", "Stop" oder "Spice Up Your Life" wurden die Mitglieder der Gruppe zu Ikonen. 1998 begann Chisholm als Melanie C eine erfolgreiche Solokarriere.