"Sie sieht unglaublich aus, sie arbeitet hart."

Melanie C (45, "First Day Of My Life") ist offenbar begeistert von Adeles (31, "Hello") optischer Veränderung. Wie sie laut der "Daily Mail" in einem Interview mit dem Radiosender Sirius XM offenbarte, traf sie die Sängerin kürzlich in einem Fitnessstudio, nachdem sie sich zwei Tage zuvor bei der finalen Reunion-Show der Spice Girls kennengelernt hatten. "Sie war auf dem Laufband", antworte Mel C auf die Frage der Moderatorin, was Adele denn dort gemacht habe. Die britische Popsängerin soll nach der Trennung von Simon Konecki (45) bereits stolze zehn Kilo abgenommen haben.