Sie wurde mehrfach Opfer von Bodyshaming, jetzt wehrt sich Melanie Lynskey. Auf Twitter teilt sie auch gegen wohlwollende Kommentare aus.

Melanie Lynskey (44) wehrt sich auf Twitter gegen Bodyshaming. Die Schauspielerin ("Don't Look Up", "Two and a Half Men") berichtete erst kürzlich in einem Interview mit dem "Rolling Stone", dass ein Crewmitglied ihrer Serie "Yellowjackets" ihr geraten hatte, abzunehmen. Als sie dann via Twitter erneut auf ihren Körper angesprochen wurde, ging sie dort in die Offensive.

Lynskey leitete einen mittlerweile gelöschten Tweet der Body-Positivity-Aktivistin Ashley C. Ford weiter und schrieb dazu über ihre Erfahrung mit scheinbar wohlwollenden Kommentaren über ihren Körper.

"Die Geschichte meines Lebens seit der Premiere von 'Yellowjackets'", schrieb sie. "Am schlimmsten sind die "Ich sorge mich um ihre Gesundheit!!"-Leute... Miststück, du siehst mich nicht auf meinem Peleton! Du siehst mich nicht mit meinem Kind durch den Park rennen. Dünn ist nicht immer gleich gesund".

Sie sei also sehr wohl fit und aktiv, sowohl auf dem Hometrainer als auch draußen im Park.

Macher von "Yellowjacket" rieten ihr zum Abnehmen

In dem Interview mit dem "Rolling Stone" zuvor hatte Melanie Lynskey verraten, dass ihr ein Crewmitglied von "Yellowjacket" zum Abnehmen riet. "Was planst du zu tun? Ich bin sicher, die Produzenten werden dir einen Trainer besorgen. Sie würden dir gerne dabei helfen", soll man ihr gesagt haben.

Daran störten die Darsteller nicht nur das unterschwellige Bobyshaming, sondern, dass eine allzu dünne Figur auch nicht zur Rolle gepasst hätte. "Ich fand es wichtig, dass diese Figur mit sich selbst im Reinen ist, sexuell ist und nicht über dieses Thema nachdenkt oder sprich", sagte sie zum "Rolling Stone". "Weil ich möchte, dass Frauen sie sehen und sagen können: 'Wow, sie sieht aus wie ich' und niemand sagt, dass sie die Dicke ist".

Melanie Lynskey spielt in der gefeierten Serie eine Frau, die von ihrer Vergangenheit eingeholt wird. Sie und ihre Freundinnen werden wegen etwas erpresst, dass sie nach einem Flugzeugabsturz in ihrer Teenager-Zeit getan haben.

Auch "Bridgerton"-Star kämpft gegen Bodyshaming

Auch Nicola Coughlan (35) wandte sich kürzlich gegen Bodyshaming an die Öffentlichkeit. Die Darstellerin, die in der erfolgreichen Netflix-Serie "Bridgerton" die Penelope Featherington spielt, schrieb auf Instagram: "Wenn ihr eine Meinung über meinen Körper habt, dann teilt sie bitte nicht mit mir. Die meisten Leute sind nett und versuchen nicht, beleidigend zu sein, aber ich bin nur ein Mensch und es ist wirklich schwer, das Gewicht von tausenden von Meinungen darüber zu ertragen, wie man aussieht".