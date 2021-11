Wie steht es um die Ehe von Melanie Müller und Mike Blümer? Auch sie spricht nun offen darüber.

Melanie Müller (33) und Mike Blümer (54) machten schon im Sommer keinen Hehl daraus, dass sie Eheprobleme haben. Kürzlich waren Fotos aufgetaucht, die die Reality-TV-Darstellerin und Sängerin Hand in Hand mit einem anderen Mann zeigten. Um einige Dinge klarzustellen, sehe sie sich nun gezwungen, darüber in der Öffentlichkeit zu sprechen, heißt es in einem Beitrag von RTL, in dem Müller zu Wort kommt.

Nach Auftauchen der Fotos, die von der "Bild"-Zeitung veröffentlicht worden waren, sprach Blümer im Interview mit dem Sender zuletzt von den "schlimmsten Nachrichten, die es eigentlich nur geben kann". Müller erklärt nun, dass sie Halt gesucht habe, es aber "nicht übers Kuscheln hinaus" gegangen sei. Die 33-Jährige sei "immer noch alleine". Dem Boulevardblatt hatte sie bereits vor wenigen Tagen gesagt: "Er ist aber weder mein neuer Partner noch eine Affäre. Er tröstet mich. Er hilft mir gerade in einer schweren Zeit und dafür bin ich dankbar."

"Es ist vorbei. Es ist Schluss, Aus, Ende", habe Blümer vor dem Auftauchen der Aufnahmen außerdem zu ihr gesagt, wie sie jetzt erklärt. So oder so scheinen Müller und Blümer momentan nicht miteinander zu sprechen. "Das ärgert mich natürlich, dass mein Mann absolut nicht erreichbar für mich ist. Dass der komplett blockt", behauptet sie. Er hingegen hatte RTL erzählt: "Ich habe den Kontakt gesucht, da hat sie mich weggedrückt."

Melanie Müller wollte "alles dafür geben, dass wir das schaffen"

Seit 2014 ist Melanie Müller mit Mike Blümer verheiratet, die beiden haben zwei Kinder. Im Sommer hatte sie an der neuesten Staffel von "Promi Big Brother" teilgenommen und sich den Sieg geholt. Im Rahmen der Sendung wurden auch die Eheprobleme der beiden angesprochen. "Ich weiß nicht, was mein Mann noch denkt", sagte die 33-Jährige, die sich von ihm "nicht im Guten" getrennt habe, bevor sie an der Show teilnahm. Blümer erklärte damals per Sprachnachricht in der Sendung "Promi Big Brother - Die Late Night Show", dass er "Abstand" brauche.

Nach ihrem Sieg hatte Müller aber gesagt, dass sie einen neuen Anlauf wagen wolle, um ihre Ehe zu retten. Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news antwortete sie auf eine entsprechende Frage: "Ich persönlich werde alles dafür geben, dass wir das schaffen. Aber das machen wir alles im Ruhigen und nehmen uns die entsprechende Zeit."