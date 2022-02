Was plant Melanie Müller?

Fans von Melanie Müller müssen sich wohl auf eine Wandlung einstellen. Denn der Reality-TV-Star hat angekündigt, "einen neuen Weg zu gehen".

Reality-TV-Star Melanie Müller (33) will sich offenbar verändern. "Nach all der langen Zeit habe ich mich nun entschieden, einen neuen Weg zu gehen", schrieb sie auf Instagram. Inzwischen ist das Konto der 33-Jährigen dort privat.

Manager Kevin Neon erklärte "Bild" zu dem Post: "Melanie hört auf!" Und: "Die Melanie Müller, wie wir sie kennen, wird es nicht mehr geben." Gehören Ballermann-Auftritte und TV-Shows also der Vergangenheit an - oder doch nicht ganz? Immerhin verabschiedete sich die 33-Jährige nicht nur mit einem Dankeschön an die Fans, sondern laut "Bild" auch mit dem Hashtag "#seeyouagain" von ihren Followern.

Comeback nach Auszeit?

Es könnte sich um eine kleine Auszeit handeln. "t-online" sagte Manager Neon: "Melanie Müller braucht Zeit für sich. Sie will sich wieder mehr um ihre Kinder kümmern und hat privat viel zu tun." Mit ihrer "alten oder neuen Beziehung" habe diese Entscheidung nichts zu tun, erklärte er dort weiter. Und er fügte in Zusammenhang mit möglichen zukünftigen Auftritten hinzu: Gut möglich, dass sich die Lage bei der 33-Jährigen in ein paar Monaten wieder anders darstelle.

Ende Januar hatte Melanie Müller bestätigt, dass sie wieder vergeben ist. "Ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben", sagte sie im Interview mit dem Sender RTL: "Das ist genau das Richtige gerade." Müller hatte sich zuvor von Mike Blümer getrennt, den sie 2014 geheiratet hatte. Die beiden haben eine Tochter (geb. 2017) und einen Sohn (geb. 2019).

Bekannt wurde Müller 2013 als Kandidatin der dritten Staffel von "Der Bachelor". Seitdem trat sie in zahlreichen Reality-Shows auf. 2014 sicherte sie sich unter anderem bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" die Dschungelkrone. 2021 holte sie sich auch bei "Promi Big Brother" den Sieg. Seit 2013 ist Müller zudem als Schlagersängerin und Ballermann-Star erfolgreich und veröffentlichte mehrere Singles.