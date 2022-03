In einem Interview hat Melinda Gates überraschend offen über die Hintergründe ihrer Trennung von Bill Gates gesprochen. Dabei bezog sie klar Stellung zur Freundschaft von ihrem Ex-Mann und Jeffrey Epstein.

Als Bill Gates und Melinda Gates im Mai vergangenen Jahres ihre Trennung verkündeten, reagierte die Öffentlichkeit überrascht. 27 Jahre lang galten die beiden als Vorzeigepaar. In einem aktuellen Interview mit "CBS This Morning" hat Gates über das Ehe-Aus gesprochen. Und dabei Details verraten, die ihren Ex-Mann in kein gutes Licht rücken.

Melinda Gates spricht über Jeffrey Epstein

Denn auch Bill Gates galt als Vertrauter des verurteilten und mittlerweile verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein. So soll auch er zu Gast gewesen sein auf Epsteins Privatflugzeug, dem "Lolita Express". Eine Tatsache, die Melinda Gates störte, wie sie Moderatorin Gayle King verriet.

"Ich fand es nicht gut, dass er sich mit Jeffrey Epstein getroffen hat, nein. Ich habe ihm das klar gemacht", sagte die Philanthropin im Gespräch. Sie habe den Pädophilen einmal sogar selbst getroffen, weil sie herausfinden wollte, "wer dieser Mann war".

Epstein sei "das personifizierte Böse"

Ihr vorher schon schlechter Eindruck habe sich damals offenbar bestätigt. "Ich habe es in der Sekunde bereut, in der ich zur Tür hereinkam", sagte sie "CBS This Morning" und wurde dann noch deutlicher: "Er war abscheulich. Er war das personifizierte Böse. Mein Herz bricht für diese Frauen." Auch Bill Gates äußerte sich dem Sender gegenüber zu seiner Freundschaft mit Epstein. Er nannte die Treffen einen Fehler, sagte, es sei "eine erhebliche Fehleinschätzung" gewesen.

Am Ende führte nicht die Freundschaft mit Epstein zur Trennung von Bill und Melinda Gates, sondern mehrere Dinge. "Es war nicht ein bestimmter Moment oder eine bestimmte Sache, die passiert ist. Es kam ein Zeitpunkt, an dem ich merkte, dass es einfach nicht gesund war und ich dem, was wir hatten, nicht mehr vertrauen konnte", erklärte die 57-Jährige. Auf die Frage nach einer potenziellen Affäre ihres Ex-Mannes antwortete sie nur: "Das sind Fragen, die Bill beantworten muss."

Quelle: "CBS This Morning"

