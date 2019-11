US-Star Melissa Benoist (31, "Supergirl") musste häusliche Gewalt ertragen. Darüber sprach sie nun erstmals öffentlich in einem langen Video auf Instagram. Den Täter, dessen Namen sie nicht nennt, hat sie demnach kurz nach dem Ende einer anderen Beziehung kennengelernt. Die emotionale Manipulation des Mannes habe damit begonnen, dass er eifersüchtig wurde, wenn sie mit anderen Männern sprach. Er habe sie dann sogar gebeten, ihre Kleidung zu wechseln.

Eifersucht mündete in brutale Gewalt

Ein besonders rotes Tuch seien für diesen Ex-Freund romantische Schauspielszenen gewesen. "Die Arbeit im Allgemeinen war ein heikles Thema", erklärt die Schauspielerin in dem Video. "Er wollte nicht, dass ich jemanden küsse oder mit Männern flirte, was für mich sehr schwer zu vermeiden war, also lehnte ich Vorsprechen, Stellenangebote, Testaufnahmen und Freundschaften ab, weil ich ihn nicht verletzen wollte."

Sein Kontrollzwang mündete schließlich trotzdem in brutale Gewalt. "Ich habe erfahren, wie es sich anfühlt, immer und immer wieder festgehalten und geschlagen zu werden", erinnert sie sich. Sie sei "an den Haaren über den Bürgersteig gezogen" und "auf den Kopf geschlagen" worden. Er verletzte ihre Haut, schlug sie so sehr "gegen die Wand, dass die Trockenwand brach" und "würgte" sie. Dieses Martyrium ließ sie laut eigenen Angaben fünf Monate über sich ergehen.

So befreite sie sich

Nachdem er ihr mit einem Smartphone die Nase gebrochen hatte und sie bei diesem Wutausbruch zudem einen bleibenden Schaden am Auge erlitt, schaffte sie es endlich, sich Hilfe zu holen und sich von dem Täter zu trennen. Zunächst habe sie Polizei und Krankenhauspersonal allerdings noch angelogen, gibt sie zu. Schlussendlich habe sie einem Freund aber die Wahrheit erzählt. "Je mehr ich mich anderen anvertraute, desto mehr wurde ich unterstützt", so Melissa Benoist.

Wieder glücklich verheiratet

Sie war mit ihrem "Glee"-Kollegen Blake Jenner (27, "What/If") von 2015 bis 2017 verheiratet, die Trennung hatte das Paar Ende 2016 bestätigt. Seit 1. September ist sie mit ihrem "Supergirl"-Kollegen Chris Wood (31, "The Flash") verheiratet.