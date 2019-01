"So fühle ich mich nach der Oscar-Nominierung heute für 'Can you ever Forgive me'. Ich danke der Academy von ganzem Herzen."

So ganz kann sie ihr Glück noch nicht fassen: Schauspielerin Melissa McCarthy (48, "Gilmore Girls") ist außer sich vor Freude. Nach einer Nominierung als beste Nebendarstellerin für "Brautalarm" 2012 heimste sie am gestrigen Dienstag eine weitere Oscar-Nominierung ein. Sie geht in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" für das Drama "Can you ever forgive me?" in das Rennen um den wichtigsten Filmpreis der Welt. Die Schauspielerin bedankte sich mit einem lustigen Boomerang auf Instagram bei der Academy. In dem Endlos-Loop tanzt sie in einem Garten ausgelassen zusammen mit dem ebenfalls für "Can you ever forgive me?" Nominierten Richard E. Grant (61, "Logan") und Regisseurin Marielle Heller (39, "The Diary of a Teenage Girl").