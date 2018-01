Es sollte ein erholsamer Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff Aida werden, doch er endete für Sängerin Melody Haase vor Gericht. Die 23-Jährige musste sich in Berlin wegen vorsätzlicher Körperverletzung, Beleidigung und sexueller Belästigung verantworten. Haase bekannte sich schuldig und muss nun eine Strafe von 3600 Euro zahlen. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Was genau passierte in jener Februarnacht 2017 im Hafen von Rotterdam? Nach Zeugenaussagen rastete Melody Haase in der Diskothek des Kreuzfahrtschiffes aus und griff einen anderen Passagier an. Sie soll ihn beschimpft, ihm eine Ohrfeige verpasst und ihn gegen das Schienbein getreten haben. Seine Begleiterin soll von Haase beleidigt, an den Haaren gezogen und gewürgt worden sein. Auch heraneilende Gäste soll die Berlinerin beschimpft und eine 16-Jährige an die Brust gefasst haben. Insgesamt sollen fünf Personen in das Gerangel mit Melody Haase verwickelt gewesen sein. Obwohl Haase sich vor Gericht schuldig bekannte, bestritt sie hinterher Teile der Anklage." Ich habe was zugegeben, was ich nicht getan habe. Es ist nicht alles so gelaufen", sagte die 23-Jährige der "Bild"-Zeitung.

Meldoy Haase missfiel der Gesang eines anderen Passagiers

Der banale Grund für den Ausraster: Melody Haase, die 2014 bei "Deutschland sucht den Superstar" teilnahm, hat angeblich der Gesang des anderen Passagiers missfallen. Sie habe sich durch seine Version des Andreas Gabaliers Hits "Hulapalu" provoziert gefühlt, gibt Haase zu.

Als Erklärung für ihre Reizbarkeit nennt die 23-Jährige zu viel Alkohol. "Meine Mandantin hat den Tag zuvor alkoholtrinkender Weise verbracht. Mit Eistee-Longdrinks, Whisky-Cola an der Bar … und Gratis-Tischwein, von dem sie ausgiebig Gebrauch machte", teilte ihr Anwalt mit.

Ähnlich äußerte sich Haase im Interview mit RTL. "Ehrlich gesagt, war ich sehr, sehr betrunken in der ganzen Situation. Wodurch man nochmal anders reagiert. Man hat mich in einem Moment provoziert, wo ich gar nicht mehr ganz bei mir war."

Dass sie nicht in jeder Situation die Ruhe bewahrt, zeigte sich auch bei Haases Teilnahme an der Nacktshow "Adam sucht Eva". Da packte sie Surfer Marius Hoppe am Hals, schrie ihn an und spuckte ihm ins Gesicht, weil er mitten in der Nacht nicht mit ihr reden wollte. Sieht ganz so aus, als sei Melody Haase eine Frau, mit der man sich besser nicht anlegt.