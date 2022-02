Sehen Sie im Video: Mena Suvari – Was macht der "American Beauty" Star heute?









1999 gelingt Schauspielerin Mena Suvari der große Durchbruch. Mit ihren Rollen in "American Beauty" und "American Pie" landet sie gleich zwei Kinoerfolge in einem Jahr. Das Drama und die Teenie-Komödie könnten nicht unterschiedlicher sein, doch sie machen die damals 20-jährige US-Schauspielerin praktisch über Nacht zum Star.

Ausflug ins Independent-Kino

In den Folgejahren spielt Mena Suvari in zahlreichen Filmen mit, kann jedoch nicht an diesen Erfolg anschließen. Lediglich das Drama "Sonny" und die Fortsetzung "American Pie 2" lassen die Kinokassen klingeln. Ab 2002 tritt sie eher in kleineren Produktionen und Independent-Filmen auf. Dazu gehören: der Thriller "Trauma", der Actionfilm "Domino" und das Drama "Brooklyn Rules".

Auftritte in TV-Serien

Nach 2010 ist die Schauspielerin zumeist in TV-Serien zu sehen. Unter anderem in "American Horror Story", "Chicago Fire" und "South of Hell". Neben ihrer Schauspielkarriere ist Mena Suvari auch als Model und Mode-Designerin tätig.

