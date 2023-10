von Laura Stunz Sie waren fast ein halbes Jahrhundert zusammen: Meryl Streep hat sich nach 45 Jahren Ehe von Don Gummer getrennt. Wie ihr Sprecher verrät, gehen die beiden schon seit sechs Jahren getrennte Wege.

45 Jahre Ehe, vier Kinder und fünf Enkelkinder vereinen Meryl Streep und Don Gummer – und trotzdem hat es nicht für das ganze Leben gereicht. Wie ein Sprecher des Paares jetzt gegenüber "Page Six" verriet, gehen die beiden bereits seit sechs Jahren getrennte Wege. So heißt es in dem Statement: "Don Gummer und Meryl Streep sind seit mehr als sechs Jahren getrennt, und obwohl sie sich immer umeinander kümmern werden, haben sie sich für ein getrenntes Leben entschieden."

45 Jahre Ehe, vier Kinder und fünf Enkelkinder

Weitere Details zu den Ursachen der Trennung verrät der Sprecher nicht. Zuletzt sah man das Paar gemeinsam bei der Oscarverleihung am 4. März 2018 in Los Angeles. Kennen- und lieben gelernt haben sich Streep und Gummer 1978, noch im selben Jahr gaben sie sich das "Ja"-Wort. Zu dieser Zeit war Gummer Streep eine große Stütze, hatte diese erst kurz zuvor ihre Liebe John Cazale an Lungenkrebs verloren. "Ich bin noch nicht über Johns Tod hinweg, aber ich muss weiterleben, und Don hat mir gezeigt, wie ich das tun kann", soll Streep damals gesagt haben.

Mode, Frauenbild, Gesellschaft Von Clara Bow bis Margot Robbie: Die 20 größten It-Girls der letzten 100 Jahre – Diese Frauen prägten die Zeit 1 von 20 Zurück Weiter 1 von 20 Zurück Weiter Clara Bow Sie gilt als das erste It-Girl, das es jemals gab: Stummfilm-Star Clara Bow, die mit dem Film "It" aus dem Jahre 1927 weltweit Bekanntheit erlangte. Denn genau in diesem Film spielte sie vor fast 100 Jahren "Es", das Wesen mit dem "gewissen Etwas". Und genau dieses "gewisse Etwas" wollte daraufhin jeder haben. Denn als It-Girl – als "Es" – liegt dir die Welt zu Füßen, jeder vergöttert dich, jeder möchte so sein wie du. Die Zeitschrift "Cosmopolitan" schrieb damals: "Du kriegst damit als Frau alle Männer, und als Mann alle Frauen."

Und Bow brachte genau das mit, nachdem jeder Ausschau hielt. Sie hatte diesen unglaublichen Sex-Appeal, strahlte dennoch Unschuld und Leichtigkeit aus und wirkte dabei stets so, als würde sie es nicht einmal versuchen. Nach ihrem Auftritt in "It" wurde die damals 22-Jährige zum Sex-Symbol, zur Männerheldin, zum ersten It-Girl Hollywoods. Und selbst wenn viele nach ihr kamen, konnte ihr bislang keiner das Wasser reichen.







Mehr

Während sie später in Hollywood Karriere als Schauspielerin machte und weltweit bekannt wurde, hielt sie ihre Beziehung mit Gummer, der sich als erfolgreicher Bildhauer in New York etablierte, zunehmend aus der Öffentlichkeit heraus. Bereits 1979 kam ihr erster Sohn Henry zur Welt. Vier Jahre später folgte Tochter Mamie, im Jahr 1986 Tochter Grace und 1991 dann Tochter Louisa.

Meryl Streep: Ihre Ehe mit Don Gummer galt als Vorzeigebeispiel

Die Ehe von Streep und Gummer galt über die Jahre hinweg als Vorzeigebeispiel eines gelungenen Lebensbündnisses. 2002 sagte die Schauspielerin in einem Interview mit "Vogue", "Wohlwollen und die Bereitschaft, sich zu verbiegen – und ab und zu die Klappe zu halten", würden das Geheimnis ihrer Ehe sein. Sie weiß: "Es gibt keinen Fahrplan dafür, wie man eine Familie gründet: Es ist immer eine enorme Verhandlung." Zudem äußerte die Schauspielerin immer wieder öffentlich ihre Dankbarkeit für den Halt, den Gummer ihr in ihrem Leben gegeben hat. 2012 beispielsweise sagte Streep in ihrer emotionalen Dankesrede bei den 84. Oscars: "Zuerst möchte ich Don danken, denn wenn man sich erst am Ende der Rede bei seinem Mann bedankt, spielt man ihn mit der Musik aus, aber ich möchte, dass er weiß, dass er mir alles gegeben hat, was ich in unserem Leben am meisten schätze."

Und genau das vereint das Paar noch immer – wenn auch nicht ehelich, dafür aber freundschaftlich.

Quelle: "HELLO! Magazine", "Vogue", "PageSix"