Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der gefeierten HBO-Serie "Big Little Lies" laufen und am Set kommt neue Unterstützung hinzu. Meryl Streep (68, "Mamma Mia!") wird in der kommenden Staffel die Rolle von Mary Louise Wright übernehmen, der Schwiegermutter von Hauptcharakter Celeste (Nicole Kidman, 50). Sie ist in der Stadt, um einige Fragen zum mysteriösen Tod ihres Sohnes zu stellen.

Sowohl der Sender HBO als auch Nicole Kidman veröffentlichten einen ersten Einblick in die Szenerie auf ihren Instagram-Accounts. Kidman schrieb zu dem Bild: "Erster Tag am Set mit Meryl und 'meinen' lieben Jungs". Das Foto zeigt Streep, Kidman und Kidmans Seriensöhne Max (Nicholas Crovetti) und Josh (Cameron Crovetti) zusammen auf dem Sofa sitzend. Gebannt schauen sie auf den Bildschirm eines Tablets. Was Streep ihren "Enkeln" wohl zeigt?