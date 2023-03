Mesut Özil hängt die Fußballschuhe an den Nagel.

Mesut Özil beendet mit sofortiger Wirkung seine Karriere. Er sei dankbar, aber es sei an der Zeit, abzutreten.

Der ehemalige deutsche Fußballnationalspieler Mesut Özil (34) hat sein "sofortiges Karriereende" verkündet. In einem Statement bedankte sich Özil unter anderem bei den Fans und erklärte, dass für ihn die Zeit gekommen sei, Lebewohl zu sagen. Schon im Februar hatte es Gerüchte gegeben, dass der Fußballprofi aufhören werde.

"Hallo zusammen, nach reiflicher Überlegung verkünde ich hiermit mein sofortiges Karriereende vom professionellen Fußball", schreibt Özil in einem Instagram-Beitrag. "Ich hatte das Privileg, nun fast 17 Jahre lang professioneller Fußballspieler zu sein, und bin für diese Gelegenheit unglaublich dankbar. In den letzten Wochen und Monaten, in denen ich auch einige Verletzungen hatte, wurde es aber immer klarer, dass Zeit ist, die große Bühne des Fußballs zu verlassen."

Mesut Özil hatte eine "unglaubliche Reise"

Weiter erklärt Özil, dass er eine "unglaubliche Reise, gefüllt mit unvergesslichen Momenten und Emotionen" hinter sich habe. Im gleichen Zuge bedankt sich der 34-Jährige bei seinen ehemaligen Klubs, seinen Trainern und den Teamkameraden, die Freunde für ihn geworden seien. In der Bundesliga spielte Özil, der 2014 mit der Nationalmannschaft in Brasilien Weltmeister wurde, beim FC Schalke 04 und für Werder Bremen. Es folgten Stationen bei Real Madrid, dem FC Arsenal, Fenerbahce Istanbul und Basaksehir.

Insbesondere bedanke sich Özil aber bei seiner Familie und bei engen Freunden: "Sie waren von Tag eins an ein Teil meiner Reise und haben mir in schlechten und guten Zeiten so viel Liebe und Unterstützung gegeben." Sein Dank gilt zudem seinen Fans, die ihm ebenfalls stets Liebe entgegengebracht hätten, egal für welchen Klub er auch spielte.

Wie es für Özil nun genau weitergeht, teilt er noch nicht mit. Er freue sich jedoch auf alles Kommende zusammen "mit meiner wunderschönen Ehefrau, Amine, und meinen wunderschönen Töchtern, Eda und Ela". Seine Fans wolle er über die sozialen Medien ab und an auf dem Laufenden halten.

Mesut Özil und seine Frau Amine (29) sind seit 2019 verheiratet. Ihre Tochter Eda kam 2020 zur Welt, Ende 2022 konnte der Ex-Fußballer dann die Geburt seines zweiten Töchterchens Ela verkünden.