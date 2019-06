Das Four Seasons ist eine der exklusivsten Adressen Istanbuls: Das Hotel befindet sich in einem osmanischen Palast aus dem 19. Jahrhundert, eine Nacht in der Hochzeitssuite kostet 23.000 Euro und von der Terrasse des direkt am Wasser gelegenen Hauses hat man einen atemberaubenden Blick auf den Bosporus. Genau der richtige Ort, um eine märchenhafte Hochzeit abzuhalten - so wie die von Ex-Fußballnationalspieler Mesut Özil und der türkischen Schauspielerin und Ex-Miss-Türkei Amine Gülse.

Die beiden gaben sich am Freitag in Istanbul das Jawort. Die Braut ganz in Weiß mit einem roten Band (als Zeichen der Jungfräulichkeit), er in einem grün-karierten Sakko, heirateten Özil und Gülse in einer intimen Zeremonie in einer exklusiven Wohnanlage. Im Anschluss wurde das Paar, begleitet von Trommeln, türkischer Schalmei (Zurna) und Leuchtfeuern, zum Auto eskortiert. Die Hochzeitsfeier fand dann abends in der Hotelanlage des Four Seasons statt. Dieses Mal trug der 30-Jährige einen schwarzen Smoking, auch seine Braut wechselte ihr Outfit, trug jetzt ein mit auffälligen Stickereien verziertes weißes Kleid.

Mesut Özil wünschte sich Erdogan als Trauzeuge

Auf der Hotelterrasse wurde die prunkvolle Hochzeit mit rund 300 geladenen Gästen dann zum Politikum. Wie bereits gemutmaßt, war der autokratische türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan als Ehrengast geladen und fungierte - auf Wunsch Özils - sogar als Trauzeuge des Paares. In einer Rede riet Erdogan dem Paar, so bald wie möglich Kinder zu bekommen. Er wünsche sich, dass eine "gut erzogene Generation" das Gleichgewicht wieder herstelle. Erdogan, der in Begleitung seiner Frau Emine gekommen war, ließ sich bereitwillig von den Kameras ablichten.

Vor allem die Bilder mit Erdogan sind brisant. Özil bekräftigt damit, dass er hinter dem umstrittenen türkischen Präsidenten steht. Erdogan selbst nutzen die Fotos mit Özil als Propaganda - auch vor den anstehenden Neuwahlen des Bürgermeisteramtes der annullierten Wahl in Istanbul. In der Türkei ist die Nähe Özils zu Erdogan kaum ein Thema. Dort findet die Hochzeit vor allem wegen Gülse Aufmerksamkeit - die 26-Jährige ist eine bekannte Schauspielerin.

Der Instagram-Fanaccount von Amine Gülse dokumentierte die Hochzeit mit zahlreichen Bildern und Videos.

Der Hochzeitstanz:

Der Weg zum Auto:

Die Fahrt zur Feier:

Die Ankunft des Paares:

Özil singt:

Kein DFB-Spieler bei der Hochzeit dabei

Von Özils ehemaligen DFB-Kollegen war ersten Informationen zufolge niemand anwesend. Aktive Spieler aus Jogis Kader waren ohnehin verhindert: Die Feier fand am Abend vor der EM-Qualifikation der deutschen Nationalelf gegen Weißrussland statt. Aber auch ehemalige Spieler aus der deutschen Nationalelf - wie zum Beispiel Lukas Podolski - waren offenbar nicht geladen oder kamen nicht.