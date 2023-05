von Laura Stunz Karlie Kloss wird zum zweiten Mal Mama. Die frohe Nachricht verkündete das Model kurz nach ihrem Auftritt auf der Met Gala 2023 über Instagram.

Karlie Kloss und Ehemann Joshua Kushner freuen sich über Nachwuchs. Das Paar präsentierte sich zusammen mit Kloss' Babybauch auf der diesjährigen Met Gala in New York. Kurz darauf teilte das Model die Neuigkeiten auch mit ihrer Community auf Instagram.

"Babys first Met", schreibt die 30-Jährige zu einer Fotoreihe, die Kloss mit Babybauch kurz vor ihrem Auftritt im Metropolitan Museum of Art zeigt. Der Ex-"Victoria Secret"-Engel trug ein hautenges schwarzes Kleid mit farbigem Detail, welches sie mit Perlenketten kombinierte. Der Fokus des letzten Fotos liegt klar auf ihrem frischen Babybauch. "Ich liebe dich so sehr", kommentiert Katy Perry das Bild. Zahlreiche weitere Promis wie Mark Zuckerberg und Tyra Banks gratulierten dem Model.

Karlie Kloss: "Ich weiß nicht, wie man einen Bauch stylt"

Auch auf der Benefizgala verkündete siedie Neuigkeiten. Im Gespräch mit Emma Chamberlain sagt sie: "Ich weiß nicht, wie man einen Bauch stylt". Zuletzt sei sie während der Coronapandemie schwanger gewesen und hätte sich darüber keine Gedanken machen müssen. Kloss wurde im März 2021 erstmals Mutter. Zusammen mit Ehemann Kushner brachte sie den heute zweijährigen Levi zur Welt, der sich bald über ein Geschwisterchen freuen darf. Die beiden heirateten 2018 in kleiner Zeremonie, ein Jahr später folgte die Feier – zusammen mit prominenten Freunden wie Orlando Bloom und Katy Perry.

Neben Kloss verkündete noch eine weitere Frau auf der Met Gala ihre Schwangerschaft: So freut sich auch Ex-Tennisspielerin Serena Williams zusammen mit Alexis Ohanian über baldigen Nachwuchs.