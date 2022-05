Das Kleid von Versace, was Blake Lively bei der Met Gala 2022 trug, erinnert an die Freiheitsstatue von New York

Die Met Gala ist jedes Jahr ein Hingucker für wunderschöne Fashion-Designs und atemberaubende Entwürfe. Ein absolutes Highlight war dieses Mal Blake Lively, deren Kleid einfach die Farbe wechselte.

Als sie am Montagabend bei der Met Gala 2022 über den roten Teppich schritt, staunten die Anwesenden nicht schlecht, als das Kleid von Blake Lively plötzlich die Farbe wechselte. Auch ihr Ehemann Ryan Reynolds hatte mit der Veränderung offenbar nicht gerechnet.

Mode kann vieles ausdrücken, in dem Fall von Blake Livelys Kleid sogar eine ganze Stadt verkörpern. Das Kleid wurde von dem Modehaus Versace designt und soll eine Hommage an die Stadt New York ausdrücken. Zuerst erschien Blake Lively in einem kupferfarbenen Kleid, das ein wenig später die Farbe veränderte und türkis wurde. Ganz wie die Patina auf kupferfarbenen Elementen an Gebäuden, vielfach auch in New York. Hier findet auch die Spendengala mit Staraufgebot zugunsten des "Costume Institute" des Metropolitan Museum of Art in New York City satt.

Die Kleiderordnung des Abends wurde in diesem Jahr vom Gilded Age inspiriert. Einer 30-jährigen Periode am Ende des 19. Jahrhunderts, in der der Reichtum der Industriellenfamilien in den USA in die Höhe schoss und die New Yorker Oberschicht von übertriebener Mode geprägt wurde.

Als Lively ankam, war das glitzernde, perlenbesetzte Versace-Kleid von einer übergroßen kupferfarbenen Satinschleife umhüllt. Aber als sie die Treppe zum Eingang des Metropolitan Museum of Art hinaufstieg, wurde die Schleife gelöst, um den Rest des ausladenden Ensembles zu enthüllen: Ein langer Rock in einem gealterten Kupferton, der der Patina der Freiheitsstatue Tribut zollen soll.

Enorm viele Details an Livelys Kleid erinnern an NYC

"Ich habe patiniert", scherzte Blake Lively während des Live-Streams des Modemagazins "Vogue". Weiterhin erzählt sie über die Inspiration des Kleides: "Dieses Kleid ist eine Hommage an New York City und an so viele der klassischen, ikonischen Gebäude. Die Kreation hat Details vom Empire State Building, einige der Drapierungen erinnern an die Freiheitsstatue und die Konstellation der Grand Central Station."

Auf der diesjährigen Met Gala konnte man auch einige Diademe bewundern. So auch bei Blake Lively, sie trug ein elegantes Band mit sieben Stacheln auf dem Kopf, ein weiterer Hinweis auf die "Lady Liberty".

