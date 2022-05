Seit fast 30 Jahren lädt Anna Wintour in New York City zur legendären Met Gala. 1948 wurde das Event als Spendenaktion für das Costume Institute gegründet und hat sich heute zum Schaulaufen für das Who is Who aus Entertainment, Politik und Wirtschaft entwickelt. Jede Ausgabe steht unter einem Motto und die Stars erscheinen in den außergewöhnlichsten Looks der größten Haute-Couture-Häuser.

2022 hat sich das Komittee für das Motto "Gilded Age" entschieden. Auf den berühmten Treppen vor dem "Metropolitan Museum of Art" posieren unter anderem Sarah Jessica Parker, Blake Lively und Ryan Reynolds sowie Kim Kardashian und Elon Musk. Während die einen auf glamouröse Roben mit viel Schmuck und Tiara setzen, haben sich andere für gewagtere Looks mit viel nackter Haut entschieden. Keine Frage: Die Met Gala ist auch 2022 das größte Fashion-Event der Welt!