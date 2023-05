Wenn "Vogue"-Chefin Anna Wintour zur Met Gala lädt, dann kommen sie alle: Stars aus Mode, Musik, Film und Sport. Traditionell am ersten Montag im Mai findet das Spektakel im New Yorker Metropolitan Museum of Art statt. In diesem Jahr lautete das Motto "Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty", eine Hommage an den 2019 verstorbenen Designer. Die meisten Stars trugen deshalb Outfits in Schwarz oder Weiß – so, wie es der Meister selbst bevorzugte.

Neben den Outfits lieferten einige Auftritte zusätzlichen Gesprächsstoff. So verkündeten sowohl Ex-Tennisstar Serena Williams als auch Model Karlie Kloss, dass sie jeweils ein zweites Kind erwarten. Und Sängerin Rihanna, ebenfalls zum zweiten Mal schwanger, erschien in einer weißen Robe mit meterlanger Schleppe und Blüten-Applikationen – sofort wurden Spekulationen laut, dass die 35-Jährige ihren Partner A$AP Rocky heimlich geheiratet haben könnte.