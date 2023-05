Der erste Montag im Mai kann nur eines bedeuten: Die berüchtigtste Modeveranstaltung des Jahres geht in die nächste Runde. Und auch in diesem Jahr zeugen die Looks der Stars und Sternchen auf der Met-Gala von Extravaganz, Kreativität und Eleganz.

Das Event, das als Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums in New York veranstaltet wird, fand in diesem Jahr in Gedenken an Mode-Ikone Karl Lagerfeld statt. Dazu stellte das Museum die Werke des 2019 verstorbenen Designers aus.

Hunderte geladene Prominente, darunter Stars wie Penélope Cruz, Rihanna, Bradley Cooper und Dua Lipa, schritten in ausgefallenen Outfits über den berühmten roten Teppich des Metropolitan Museum of Art, um Lagerfeld unter dem Motto "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" zu ehren. Wie auch in den Jahren zuvor, entschied Gastgeberin Anna Wintour über die Gästeliste. Welche Stars mit den ausgefallensten und schönsten Looks des Abends punkteten, zeigt die Galerie.