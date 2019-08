Die US-amerikanische Heavy-Metal-Band Metallica ("Nothing Else Matters") spendet 250.000 Euro für den Bau einer Klinik in Rumänien. Es soll das erste Krankenhaus Rumäniens für krebskranke Kinder werden.

Schlagzeuger Lars Ulrich (55), Bassist Robert Trujillo (54), Sänger James Hetfield (56) und Gitarrist Kirk Hammett (56) überreichten im Namen von Metallicas Wohltätigkeitsstiftung "All Within My Hands" den Scheck an den rumänischen Verband "Daruieste Viata". Auf Instagram postete die Band ein Foto von der Übergabe und bedankte sich bei den Fans, die bei der Unterstützung geholfen hatten.