Sehen Sie im Video: DJane Micaela Schäfer legt in Strip-Drive-in in Landshut auf.





Ungewöhnliche Szenen haben sich in Landshut angespielt. In einem Gewerbegebiet standen Autos Schlange. Der Grund: ein Strip-Drive-in. In einem Zelt tanzten leicht bekleidete Frauen und Männer, während die Besucher vom Auto aus zusahen. Jeweils 20 Minuten lang dauerte eine Show, dann kamen die nächsten Fahrzeuge an die Reihe. Ausgedacht hatte sich die Aktion am Freitagabend ein Landshuter Bordellbetreiber. Zu vorgerückter Stunde legte Nacktmodell und DJane Micaela Schäfer Musik auf. Die Zuschauer kamen längst nicht nur aus Landshut, sondern aus ganz Ostbayern und auch aus München. Bereitwillig stellten sie sich in die Warteschlange vor dem Zelt, um sich dann von ein bisschen Nachtclub-Atmosphäre unterhalten zu lassen.