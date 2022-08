Michael Ballack postet liebevolle Zeilen an verunglückten Emilio.

Rührender Post am ersten Todestag von Emilio

Michael Ballack widmet seinem verunglückten Sohn Emilio am ersten Todestag liebevolle Zeilen: "Ich halte dich fest in meinem Herzen."

Ex-Fußballprofi Michael Ballack (45) widmet seinem am 5. August vor einem Jahr tödlich verunglückten Sohn Emilio (2002-2021) liebevolle Zeilen.

"Mein liebenswerter Engel, ich erinnere mich an dein Lachen, Glück und Freude .. Ich erinnere mich an dein Licht .. mit viel Liebe, und vielen Emotionen, werde ich heute für deine Seele beten, damit sie in Frieden ruht", schreibt er auf Englisch auf Instagram.

"Ich werde auch für deine Brüder beten", fügt Ballack hinzu. "Mit all meiner Liebe ... Ich halte dich fest in meinem Herzen", schließt der Vater dreier Söhne seinen rührenden Post.

Illustriert hat er seine Nachricht mit einem Foto, das den fröhlich lachenden Emilio im weißen Hemd von der Seite zeigt.

Emilio wurde nur 18 Jahre alt

Emilio stammt aus der langjährigen Beziehung und Ehe (2008-2012) mit Simone Mecky-Ballack (46). Der mittlere ihrer drei gemeinsamen Söhne ist mit nur 18 Jahren bei einem Quad-Unfall in Portugal ums Leben gekommen.